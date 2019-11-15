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Город
15.11.2019 18:12
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Защитнице СКК не удалось оспорить отказ признать здание памятником

Петербурженка Лариса Лопаткина не смогла оспорить отказ Смольного признать СКК «Петербургский» памятником. Куйбышевский районный суд отказал защитнице спорткомплекса в удовлетворении требований, сообщает 15 ноября объединенная пресс-служба судов города.

Защитница СКК добивалась признания незаконным отказа комитета по охране памятников включить здание в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

В марте 2019 года соответствующие заявки в КГИОП подали петербургский Союз архитекторов и городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Смольный отказал, пояснив, что по закону на статус памятника могут претендовать здания, с момента постройки которых (или с момента значимых событий, связанных с этим объектом) прошло не менее 40 лет. СКК, по версии Смольного, ввели в эксплуатацию в середине 1980 года. Однако специалисты ВООПИиК нашли акт приемки здания государственной комиссией от 29 декабря 1979 года. 

Накануне стало известно, что проектировкой реконструкции СКК может заняться архитектор Дмитрий Буш, который участвовал в завершении строительства «Газпром Арены», возведении московского стадиона «Локомотив» и дворца спорта «Мегаспорт». Его эскизы находятся на рассмотрении в Смольном.


СКК предстоит в 2023 году принять чемпионат мира по хоккею. Планы реконструировать здание впервые озвучил президент ХК СКА Геннадий Тимченко, который хотел построить самую большую арену в мире. Против сноса здания выступают градозащитники и местные жители, пока что единственная их победа — отказ от планов застроить территорию вокруг «Петербургского» жилыми домами.

В октябре 2019 года руководство города объявило конкурс по реконструкции спорткомплекса на основании государственно-частного партнерства. Будущему инвестору, согласно документации, разрешено менять высоту, этажность и объем при реконструкции. Кроме того, он вправе изменить внешний облик здания. Победителя конкурса должны выбрать в мае 2020 года, после чего на все работы останется 3 года. 

В сентябре ГАТИ выдало ООО «СКА-Арена» ордер на установку забора и проведение земляных работ на территории СКК. Компанией владеет Игорь Забиран, экс-сотрудник «МТЭР Санкт-Петербург», которая через столичный «МТЭР» была связана со структурой братьев Ротенбергов «ТЭК Мосэнерго». Роман Ротенберг, напомним, является вице-президентом хоккейного клуба СКА.

По сообщениям защитников СКК, в настоящее время в здании производится демонтаж техники и конструкций.

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