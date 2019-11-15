Трамп похвалил украинских женщин, а Зеленский назвал американского лидера «примером». Белый дом рассекретил еще один разговор президентов

Меморандум с пересказом апрельских переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского был опубликован Белым домом. Бывший вице-президент США Джо Байден в телефонном разговоре не фигурировал.

«Я согласен с тобой по поводу твоей страны и жду [возможности приехать]. Когда я владел конкурсом «Мисс Вселенная», у них всегда были отличные люди. Украина всегда была хорошо представлена», – ответил американский президент на приглашение Зеленского посетить его страну.

Украинский лидер старался завлечь Трампа в Киев, рассказывая ему о вкусной еде, а также о том, что для украинцев республиканец — пример. «Ты, как я уже сказал, прекрасный пример», – заверил Зеленский.

Американский президент отметил, что именно на своего визави ставил в президентской гонке.

Напомним, Дональда Трампа обвинили в попытке оказать давление на иностранное государство в лице Украины для вмешательства в президентские выборы 2020 года. Из-за этого американскому президенту даже угрожает импичмент. Речь шла о беседе с Зеленским, во время которой якобы обсуждалось расследование против украинской компании, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. Байден собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах-2020. Расшифровку этой беседы обнародовали ранее, Байден в ней упоминается всего один раз, а давления на Зеленского незаметно.



