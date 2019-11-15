Как жить без лайков в Instagram: отвечают те, у кого их миллионы

Россиянам начали отключать лайки в Instagram. И в новой реальности могут стать равны Ольга Бузова и простая Маша с тремя подписчиками. И это похоже на будущее всех соцсетей.

Россия вместе со всем миром вошла в эксперимент по отмене лайков. Теперь количество отметок «Мне нравится» доступно только автору поста, но не его подписчикам. Ожидается, что это мотивирует людей выкладывать то, что нравится им самим и что они реально хотят показать, не заботясь о социальном одобрении – заветных «сердечках», которые теперь никто не увидит.

Россияне в середине ноября заметили, что социальная сеть Instagram начала массово скрывать лайки. Таким образом, эксперимент, который до этого проходил в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии, был распространен на весь мир и Россию в частности.

«Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее количество лайков и просмотров на фотографиях и видео, опубликованных в ленте, если они не являются вашими собственными», – заявили разработчики соцсети.

При этом они акцентировали внимание на том, что хотя отзывы о нововведении в целом положительные, пока продолжается именно тестовое внедрение ноу-хау, оставляя тем самым возможность для их возвращения.





К эксперименту Instagram присоединились Facebook и даже российская соцсеть «ВКонтакте», которые также объявляли о проверках на тестовых группах. И в перспективе 2 – 3 лет все они могут превратиться в «безлайковую» зону, прогнозирует Эльнара Петрова, директор «Агентства экспертного маркетинга NextMedia».

Концепция отказа от лайков проста — создатели хотят, чтобы подписчики обращали внимание на то, что они выкладывают, а не на то, сколько лайков получат. По задумке, это снизит психологическое давление: сейчас люди часто сравнивают себя с более популярными друзьями, если у тех больше отметок или подписчиков.

«Я думаю, что это новая эра человечности. Все же гонятся за лайками. И не важно, что выкладывать. Главное, чтобы лайки и просмотры. А сейчас этого не будет. Мы на пороге чего-то уникального», – сказала «Фонтанке» актриса Ирина Горбачева, у которой 1,5 млн подписчиков в Instagram.

«Лайки стали настоящей зависимостью для многих людей, источником тревоги и стресса. Убирая момент нездоровой соревновательности, Instagram спасает психику многих людей, и что самое важное, детей и подростков. В новой версии статистика будет доступна каждому только про себя и свои публикации», – написал юморист и ведущий Максим Галкин, который одним из первых протестировал обновление. У него 6,7 млн подписчиков.

«Лично мне уже безразлично количество лайков. Понятно, что это всегда показывало, что есть какой-то спрос. Но это не отменяет того, что в людях стало действительно больше зависти. Я и сам ловил себя на том, что могу пассивно, не осознавая этого, завидовать более крупным цифрам, чем есть у меня», – заявил «Фонтанке» блогер и музыкант с 2,1 млн подписчиков Эльдар Джарахов.

Деньги без лайков

Соцсети также предстоит разобраться не только с соревновательным давлением на пользователей, но и с коммерческой составляющей этого процесса. Затраты рекламодателей на продвижение через блогеров во всех соцсетях в России по итогам 2019 года удвоятся, достигнув 10 млрд рублей, оценивали ранее аналитики Epicstars.

Авторам успешных страниц важно сохранить интерес заказчиков и не лишиться доходов. Без открытых счетчиков лайков и просмотров рекламодатели будут меньше знать о вовлеченности их аудитории. И готового механизма компенсации проблемы пока в Instagram нет.

«Мы понимаем, что подобные подсчеты (количество лайков. — Прим. ред.) важны для многих авторов, и мы активно продумываем способы, позволяющие создателям (контента. – Прим. ред.) передавать информацию своим партнерам», – написали разработчики соцсети.

Теперь труднее будет оценить, не накручено ли у аккаунта количество подписчиков и не искусственная ли популярность у его постов. Но игроки рынка не видят здесь большой беды.

«Для старта сотрудничества в первую очередь смотрится статистика — показатели, связанные с охватами аудитории. И они более качественные, чем лайки. Также обращают внимание на качество обратной связи – комментариев. Оставили ли их живые люди или они куплены. Изучают качество подписной базы — буквально вручную просматриваются подписки блогера, и обращают внимание, как много там аудитории не из России, интернет-магазинов и аккаунтов, где ноль друзей», – рассказала Эльнара Петрова.

«Мы в любом случае всегда, когда делаем какие-то рекламные посты и отчитываемся перед агентством и рекламодателями, отправляем им статистику охвата и всего-всего-всего. И с этой точки зрения мне кажется это никак не изменится», – отметил Эльдар Джарахов.

Сроки завершения эксперимента в Instagram не обозначили. Пока изменения дошли даже не до всех пользователей соцсети.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»