В Петербурге второй день автомобили ловят двухколесных: на Суворовском Lancer «убрал» мотоциклиста

Пока в Петербурге держится плюсовая температура, на дорогах участились аварии с мотоциклистами. Днем 15 ноября в центре города произошло ДТП, похожее на то, что случилось накануне в Московском районе.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец, около 14:50 у дома 49/1 по Суворовскому проспекту водитель автомобиля Mitsubishi Lancer «решил развернуться через двойную сплошную» и «убрал» мотоциклиста.

На месте работала «скорая». О состоянии мотоциклиста не сообщается. В отдел пропаганды УГИБДД информация об аварии пока не поступала.





Накануне вечером похожее ДТП произошло на Варшавской улице. Там столкнулись «Порше» и мотороллер. Водителя последнего увезли в больницу в тяжелом состоянии. По фотографиям с места ДТП пользователи соцсетей предположили такой же сценарий событий: разворот автомобиля через двойную сплошную.