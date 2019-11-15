СКА в овертайме обыграл «Куньлунь». Победную шайбу забил 19-летний Кирилл Марченко

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» в пятницу, 15 ноября, в Пекине. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:2 в овертайме.

У «Куньлуня» дубль оформил Виктор Бартли (33-я и 54-я минуты). За петербуржцев забили Антон Белов (25), Александр Дергачев (26) и Кирилл Марченко (63). Отметим, что Кириллу Марченко 19 лет и это его первая шайба за СКА.

Продолжаем дальневосточное турне еще одной победой.

Рассказываем про пекинский хоккей:https://t.co/1r9Vjis4wV pic.twitter.com/jv4bzcRvrw — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 15, 2019

СКА продолжает занимать второе место в Западной конференции с 36 очками после 29 матчей. Следующий матч петербуржцы проведут 17 ноября против «Адмирала» во Владивостоке.



