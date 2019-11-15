«Группа ЛСР» завоевала награды в авторитетном строительном рейтинге

ПАО «Группа ЛСР»

Издание «Деловой Петербург» представило ежегодный рейтинг строительных компаний, работающих на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Группа ЛСР» стала победителем в двух номинациях.

Компания получила награды «Самая социально ответственная компания» и «Компания года в сегменте масс-маркет». Сегодня в Петербурге строится семь объектов.

Рейтинг строительных компаний на страницах «Делового Петербурга» выходит седьмой год подряд. Сегодня печатное издание является одним из авторитетных в городе, существующим на рынке уже 25 лет.

«Группа ЛСР» и объекты компании являются обладателями наград таких отраслевых конкурсов, как: «Доверие потребителей», «Строитель года», «КАИССА», «Лидер строительного качества», «Строймастер», «Надежный застройщик России», «Urban Awards» и других.

Так, в этом году жюри конкурса «Лидер строительного качества» высоко оценило два объекта компании: жилой комплекс «Шуваловский» был награжден Гран-при, а «Цветной город» получил диплом II степени.

Элитный жилой комплекс «Русский дом» стал обладателем наград XXVII международного архитектурного фестиваля «Зодчество-2019», а по версии премии чикагского музея «Атенеум» – International Architecture Awards 2019 вошел в число лучших архитектурных проектов мира, созданных за последние несколько лет.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах, апартаментах и условиях приобретения недвижимости можно в офисах продаж «Группы ЛСР» или по телефону 8 (812) 325-01-01.

Бесплатный федеральный номер: +7 (800) 325-01-01.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

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ЖК «Цветной город» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф