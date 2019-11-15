Вмешались во внутренние дела России. Минюст признал медиапроект «Радио Свободы» СМИ-иноагентом

Портал «Север.Реалии» с 15 ноября пополнил реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

«Решение принято на основании поступивших из комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России материалов», – говорится в сообщении.

«Север.Реалии» стал десятым СМИ в списке Минюста. Девять изданий попали в него в декабре 2017 года, министерство признало их иноагентами в один день и взяло почти двухлетнюю паузу.

Накануне глава профильной комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил, что более полусотни юрлиц из 12 стран вмешивались во внутренние дела России, и рассказал о знакомстве с деятельностью «Север.Реалии». Пискарев отметил, что издание является проектом «Радио Свобода», которое уже числится в «чёрном списке» СМИ.





«За два месяца ресурс успел нарушить огромное количество российских законов, – заявил депутат. – Мы были возмущены, что на страницах этого издания начинается работа по пропаганде легализации наркотиков».

По словам Пискарёва, подобное произошло из-за пробелов в действующем законе, которые «позволяют иноагентам заниматься тем же самым, создавая новое юридическое лицо, но не маркируя его». Устранить пробел должны поправки к закону.

Если они будут приняты, то статус иностранного агента со СМИ может быть распространён на журналистов, которые в нём работают. 13 ноября комиссия Госдумы по информационной политике рекомендовала принять законопроект во втором чтении. Союз журналистов России уже ждёт звонки от коллег, попавших в опалу.