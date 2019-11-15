"Беспримерное мужество судьи". В Петербурге под угрозой оказались семейные ценности местной власти

В Петербурге суд вынес беспрецедентное решение– отменил итоги муниципальных выборов на одном из участков. “Фонтанка” рассказывает, чья именно победа оказалась под сомнением и как ее ковали.

автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Ситуация на участке № 1393 в муниципалитете «Новоизмайловское», где итоги голосования 14 ноября отменил Московский районный суд Петербурга, типична для последних выборов: как утверждают проигравшие кандидаты, комиссия сбежала оттуда, забрав бюллетени. Такой сценарий в ночь после голосования разыграли, по словам наблюдателей, десятки комиссий, но до сих пор суды вставали на их сторону – в том числе и судья Татьяна Лемехова, которая поддержала требования истцов в этот раз. Решение суда ставит под угрозу полномочия депутатов от «Единой России», которых вел на выборы глава «Новоизмайловского» Сергей Шубин – сын бывшей чиновницы Нины Шубиной, которую называют «мамой петербургского самоуправления».

Муниципалитет «Новоизмайловское» в Московском районе – территория стабильности: на протяжении девяти лет его возглавляет один и тот же человек, 46-летний единоросс Юрий Шубин. Депутатом он стал впервые в 2004 году, когда его мать – Нина Шубина – занимала руководящий пост в Смольном: возглавляла комитет по местному самоуправлению. Сын чиновницы вновь получил мандат в 2009 году (когда родительница была секретарем петербургской избирательной комиссии), затем в 2014 году (она трудилась рядовым членом избиркома). Переизбрался он и на последних сентябрьских выборах. Сейчас Нина Шубина, которая стояла у истоков формирования низового уровня петербургской власти, вышла на пенсию, но в политической жизни города участвовать не перестала: она работает советником председателя Заксобрания Петербурга Макарова. В прошлом Шубина говорила, что никаких «личных дел» с «Новоизмайловским» у нее нет, поскольку все муниципалитеты города она воспринимает как «одну большую семью». Выяснить сегодня ее мнение насчет решения суда «Фонтанке» не удалось: она не взяла трубку. Сергей Шубин разговаривать с «Фонтанкой» отказался.

Последняя муниципальная кампания для главы «Новоизмайловского» и команды кандидатов от «Единой России» прошла не без проблем. Они начались еще на этапе предвыборной кампании. Муниципальный избирком отказал в регистрации почти всем потенциальным конкурентам бюджетников и единороссов: и от «Справедливой России», и яблочникам, и сторонникам Алексея Навального, даже выпускникам смольнинского проекта «Школа молодого политика». Но конкуренцию навязала петербургская избирательная комиссия, восстановив оппозиционных кандидатов. В их числе оказались коммунист Владимир Локтев и самовыдвиженцы Андрей Стариков и Максим Петров, которые после выборов оспорили итоги голосования и неожиданно победили.

Поскольку перечень кандидатов в бюллетене «Новоизмайловского» расширился против воли муниципального избиркома, неудивительно, что обстановка на участках в ночь после выборов была напряженной. Сразу несколько участковых избирательных комиссий, по свидетельству наблюдателей и кандидатов от оппозиции, после подсчета голосов не стали составлять протокол (главный документ, на основании которого определяют результаты), а просто собрали бюллетени и уехали.





Так произошло, утверждают оппозиционеры, и на участке № 1393: по словам члена этой комиссии с правом решающего голоса от «Яблока» Сергея Рубанова, итоговый протокол ему подписать не дали. Как говорил наблюдатель, который фиксировал данные подсчета голосов на участке, официальные цифры значительно отличаются от содержимого избирательных урн: кандидат от КПРФ Владимир Локтев потерял 74 голоса, самовыдвиженцы Андрей Стариков и Максим Петров — 75 и 28. Зато, по его подсчетам, увеличилось число голосов за самовыдвиженцев, работающих в бюджетной сфере, и кандидатов от «Единой России» Людмилу Павлову, Лидию Щебуняеву, Валерия Жилкина и Сергея Шубина. Последний вновь возглавил муниципалитет.

Участковый избирком № 1393, итоги голосования на котором отменил Московский районный суд, возглавляет Елена Решетняк — сотрудница администрации Московского района. В суде на ее стороне выступали представители муниципального и территориального избиркомов: первый представлял член городской избирательной комиссии Алексей Березин, второй — Иван Ефимов, помощник депутата Заксобрания от «Единой России» Алексея Макарова («Новоизмайловское» находится на его избирательной территории).

В суде они доказывали, что итоговый протокол на самом деле был составлен, просто не под камерами, а в соседнем помещении, куда по очереди уходили члены комиссии, чтобы подписать документ: туда их якобы позвала Решетняк.

«Но ответчики не представили доказательств, что это помещение вообще было. И что в нем могли поместиться все, кто имеет право наблюдать за подписанием протокола», – говорит представитель истцов Татьяна Дьячкова. Представители ответчика настаивают на обратном: они полагают, что истцы сами должны были доказать, что за кадром видеосъемки подписания протокола не происходило.

По итогам выборов в «Новоизмайловском» 14 мест из 20 получили единороссы. Отмена итогов голосования на участке № 1393 грозит лишением мандатов трём депутатам: Людмиле Павловой, Валерию Жилкину («Единая Россия») и Анне Поцелуевой (самовыдвижение). Вместо них, если пересчитать голоса за вычетом отданных на оспоренном участке, депутатами станут трое истцов.

Однако среди юристов нет консолидированной позиции о том, приведет ли судебное решение в действительности к перераспределению мандатов. Во-первых, впереди апелляция в городском суде. Во-вторых, районный суд принял решение только отменить итоги голосования на участке, но не предписал комиссиям составить новый протокол внести изменения в таблицу, где зафиксированы результаты кандидатов.

«С моей точки зрения, решения суда об отмене итогов голосования достаточно для того, чтобы комиссия приступила к действиям, – говорит член петербургского избиркома от «Яблока» Ольга Покровская. – Но есть и другие мнения: о том, что суд должен не просто отменить итоги, но и обязать комиссию внести изменения в документы».





Среди депутатов, полномочия которых из-за решения суда оказались под вопросом, только Анна Поцелуева получила мандат впервые (прежде она работала руководителем аппарата этого же муниципального совета), остальные и раньше представляли интересы жителей «Новоизмайловского». 66-летний предприниматель Валерий Жилкин стал депутатом в четвертый раз; в конце 90-х он работал начальником отдела Пулковской таможни, затем перешел в туристический бизнес – стал гендиректором «Центрального бюро путешествий и экскурсий Санкт-Петербурга» и возглавил городскую Ассоциацию туристско-экскурсионных предприятий.

Людмила Павлова впервые стала депутатом «Новоизмайловского» в 2009 году. К тому моменту уже пять лет как работал фитнес-центр «Матрица», который она основала и возглавила. Три года подряд – с 2011 по 2013 – ее фитнес-центр выигрывал подряды муниципалитета на занятия спортом с пенсионерами. С каждым годом суммы возрастали: 239 тыс., затем 458 тыс., потом 856 тыс. рублей. Выиграть конкурсы «Матрице» было несложно: однажды конкуренцию ей составило, например, предприятие «РМК», специализирующееся, как ни странно, на торговле отходами, чей бывший гендиректор и совладелец владеет долей в том же самом фитнес-центре.

Представитель истцов Татьяна Дьячкова решение об отмене итогов голосования связывает с «беспримерным личным мужеством судьи».

Судья Московского районного суда Татьяна Лемехова , назначенная на этот пост шесть лет назад, успела поучаствовать в двух политических процессах – и приняла по ним разнонаправленные решения. В 2014 году она слушала дело об изъятии личных вещей на таможне в аэропорту «Пулково» у директора петербургского Института региональной прессы Анны Шароградской – тогда ее остановили прямо перед посадкой в самолет и на основании данных, поступивших из ФСБ, забрали компьютеры и флешки. В иске Шароградской судья тогда отказала, встав на сторону Пулковской таможни. А месяц назад Татьяна Лемехова не позволила прокуратуре внести в список экстремистских материалов книгу об украинском конфликте под названием «Хроники российской агрессии». Выводы сотрудника Центра экспертиз СПбГУ, который книгу счел экстремистской, поскольку ее контекст «построен на пресуппозиции о некой заведомой вредности и агрессивности России», судья Лемехова сочла не вполне убедительными. Она заказала новую экспертизу в Российском государственном педагогическом университете (которая экстремизма в книге не нашла) и отказала прокуратуре в иске.

В производстве Лемеховой во время нынешней кампании – пять дел об отмене итогов голосования на участках в муниципалитетах Московского района. По двум она уже вынесла решения – и оба отрицательные. Она отказала в иске, например, проигравшим кандидатам в депутаты муниципалитета «Звездное» (они оспаривали итоги голосования на участке № 1329, где, как ранее писала «Фонтанка», зафиксированная на видео явка избирателей существенно расходится с объявленной официально). Не нашли у нее поддержки и проигравшие кандидаты в муниципалитете «Гагаринское».

Лемеховой осталось рассмотреть еще один иск об отмене итогов голосования в «Новоизмайловском» – на участке № 1386. Там, как утверждают проигравшие кандидаты, ситуация была аналогичной произошедшему на участке № 1393: комиссия тоже уехала с бюллетенями, не составив протокола, и официальные результаты не совпали с теми, что зафиксировали наблюдатели ночью. Рассмотрение этого иска было назначено на 15 ноября. Однако судья, вопреки ожиданиям обнадеженных кандидатов, не стала торопиться с решением – она перенесла заседание на декабрь.

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»