Apple удалит две сотни приложений, связанных с вейпингом

После доклада Центра по контролю и профилактике заболеваний США, где причиной 42 смертей американцев назвали болезнь лёгких, вызванную вейпингом, Apple заявила об удалении 181 приложения, связанных с ним.

Как пишет издание Axios 15 ноября, компания и раньше запрещала продавать в приложениях картриджи для электронных сигарет, однако в App Store можно было загрузить программы, с помощью которых можно контролировать температуру и освещение устройств, читать новости и общаться в специализированных соцсетях.

«Мы очень заботимся о том, чтобы наш магазин приложений был надёжным местом для клиентов, особенно молодёжи. Мы постоянно оцениваем приложения и изучаем последние данные, чтобы определить риски для здоровья и благополучия пользователей», – говорится в сообщении Apple, которое цитирует Tjpounal.

Пользователи, у которых уже установлены такие приложения, смогут продолжить ими пользоваться и устанавливать на новые устройства, но обновить их не будет возможности.



