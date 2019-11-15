«Совкомфлот» увеличил чистую прибыль в 86 раз в 2019 году

Выручка ПАО «Совкомфлот» выросла на 5% по итогам трех кварталов 2019 года — до 418 млн долларов США, сообщает 15 ноября пресс-служба судоходной компании.

Чистая прибыль от деятельности достигла $25,9 млн, что в 86 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда конечный заработок компании не превысил $300 тыс.

Ключевыми событиями в этот период компания называет начало сотрудничества с газовой компанией «Новатэк» в перевозках СПГ по Северному морскому пути, пополнение флота двумя новыми танкерами, а также привлечение восьмилетнего кредита в $176 млн. от японской NYK Line.

«Средства направлены на рефинансирование двух газовозов СПГ ледового класса, «Гранд Анива» и «Гранд Елена», обеспечивающих перевозки сжиженного природного газа в рамках проекта «Сахалин-2», – отмечается в сообщении. Общий объем кредитных средств с начала года достиг $473 млн, рассказал финансовый директор ПАО Николай Колесников.

«Совкомфлот» занимается транспортировкой углеводородов и обслуживанием шельфовой разведки и добычи нефти и газа, в том числе в рамках проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Приразломное», «Ямал СПГ», Tangguh (Индонезия). Флот компании включает 147 судов, в том числе 82 — ледового класса.



