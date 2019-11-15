На Невском «заблудился» дорожный знак. Он предупредил об ограничении движения через 9 км

Заблудившийся дорожный знак удивил петербуржцев в центре города утром 15 ноября. На набережной Фонтанки, у перекрёстка с Невским проспектом, появилось предупреждение об ограничении движения на Индустриальном проспекте, находящемся примерно в 9 километрах по прямой от места установки знака.

Табличка при этом была развёрнута против движения, так, что автомобилисты, едущие по односторонней набережной Фонтанки, не видели текста. В соцсетях посыпались шутки: «Это знак свыше»; «Он заблудился, помогите знаку найти дорогу домой»; «Предупреждает заблаговременно»; «Ветер он ждёт, чтобы кого-то осчастливить».

По данным ГАТИ Петербурга, дорожные работы в районе Индустриального проспекта недавно проводило АО «ПО «Возрождение». В пресс-службе компании «Фонтанке» подтвердили, что это их знак, но «отклеилась пластинка с новыми данными».





После обращения нашего корреспондента на место выехали сотрудники организации, чтобы поставить запасной знак с правильной информацией. Он будет предупреждать автомобилистов об ограничении движения в связи с ремонтом Зелёного моста через Мойку, что в километре с небольшим от Аничкова моста через Фонтанку. В связи с ремонтом движение, в том числе по Невскому проспекту, ограничено с августа этого года до весны следующего.