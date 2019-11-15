Набережную Мойки отмыли от граффити, посвященного убийству аспирантки Ещенко доцентом Соколовым. Рукотворчеством заинтересовалась полиция

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Изображения отрубленных рук и надписи «зона утилизации тел» исчезли с набережной реки Мойки в Петербурге. Работу коммунальщиков заметил корреспондент «Фонтанки» 15 ноября.

Жители близлежащих домов рассказали, что процедуре очистки предшествовало появление полицейских. Сотрудники МВД опрашивали очевидцев и местных работяг, не видели ли они тех, кто наносил граффити. Говорят, что если кто что и видел, то признаваться не спешил.

Посвящённое убийству аспирантки СПбГУ граффити появилось в местах спуска к воде на набережной Мойки. Неизвестный художник оставил более семи копий. В композицию входило изображение отрубленных рук и надпись «зона утилизации тел».





Гораздо более короткая жизнь в том же Адмиралтейском районе оказалась у другого настенного рисунка. Инсталляция с Умкой на канале Грибоедова не прожила и нескольких часов. Для смыва «зоны» потребовалось несколько суток.

Сегодня на набережную Мойки доставили обвиняемого в жестоком убийстве Олега Соколова. В ходе следственного эксперимента он показал, как топил части возлюбленной. После того как рюкзак с руками не утонул сразу, Соколов оказался в воде, а потом и в больнице с переохлаждением. Там-то вместе с открытым рюкзаком и вскрылась правда об убийстве. На время следственных действий историка нарядили в бронежилет и каску, чтобы обезопасить от ненавистников.