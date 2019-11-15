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15.11.2019 17:58
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Набережную Мойки отмыли от граффити, посвященного убийству аспирантки Ещенко доцентом Соколовым. Рукотворчеством заинтересовалась полиция

Набережную Мойки отмыли от граффити, посвященного убийству аспирантки Ещенко доцентом Соколовым. Рукотворчеством заинтересовалась полиция

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Изображения отрубленных рук и надписи «зона утилизации тел» исчезли с набережной реки Мойки в Петербурге. Работу коммунальщиков заметил корреспондент «Фонтанки» 15 ноября.

Набережную Мойки отмыли от граффити, посвященного убийству аспирантки Ещенко доцентом Соколовым. Рукотворчеством заинтересовалась полиция

Жители близлежащих домов рассказали, что процедуре очистки предшествовало появление полицейских. Сотрудники МВД опрашивали очевидцев и местных работяг, не видели ли они тех, кто наносил граффити. Говорят, что если кто что и видел, то признаваться не спешил.

Посвящённое убийству аспирантки СПбГУ граффити появилось в местах спуска к воде на набережной Мойки. Неизвестный художник оставил более семи копий. В композицию входило изображение отрубленных рук и надпись «зона утилизации тел».


Гораздо более короткая жизнь в том же Адмиралтейском районе оказалась у другого настенного рисунка. Инсталляция с Умкой на канале Грибоедова не прожила и нескольких часов. Для смыва «зоны» потребовалось несколько суток.

Сегодня на набережную Мойки доставили обвиняемого в жестоком убийстве Олега Соколова. В ходе следственного эксперимента он показал, как топил части возлюбленной. После того как рюкзак с руками не утонул сразу, Соколов оказался в воде, а потом и в больнице с переохлаждением. Там-то вместе с открытым рюкзаком и вскрылась правда об убийстве. На время следственных действий историка нарядили в бронежилет и каску, чтобы обезопасить от ненавистников.

 

Справка:

Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу. В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта. Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца. После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».

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