Набережную Мойки отмыли от граффити, посвященного убийству аспирантки Ещенко доцентом Соколовым. Рукотворчеством заинтересовалась полиция
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Изображения отрубленных рук и надписи «зона утилизации тел» исчезли с набережной реки Мойки в Петербурге. Работу коммунальщиков заметил корреспондент «Фонтанки» 15 ноября.
Жители близлежащих домов рассказали, что процедуре очистки предшествовало появление полицейских. Сотрудники МВД опрашивали очевидцев и местных работяг, не видели ли они тех, кто наносил граффити. Говорят, что если кто что и видел, то признаваться не спешил.
Посвящённое убийству аспирантки СПбГУ граффити появилось в местах спуска к воде на набережной Мойки. Неизвестный художник оставил более семи копий. В композицию входило изображение отрубленных рук и надпись «зона утилизации тел».
Гораздо более короткая жизнь в том же Адмиралтейском районе оказалась у другого настенного рисунка. Инсталляция с Умкой на канале Грибоедова не прожила и нескольких часов. Для смыва «зоны» потребовалось несколько суток.
Сегодня на набережную Мойки доставили обвиняемого в жестоком убийстве Олега Соколова. В ходе следственного эксперимента он показал, как топил части возлюбленной. После того как рюкзак с руками не утонул сразу, Соколов оказался в воде, а потом и в больнице с переохлаждением. Там-то вместе с открытым рюкзаком и вскрылась правда об убийстве. На время следственных действий историка нарядили в бронежилет и каску, чтобы обезопасить от ненавистников.
Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу. В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта. Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца. После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».