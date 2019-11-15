«Роскосмос» поднял цену на доставку американцев на МКС. Выбора у NASA нет

Аудит национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США показал, что за 13 лет в NASA потратили почти 4 миллиарда долларов на отправку в космос астронавтов на российских «Союзах». Отказаться от услуг «Роскосмоса» американцы не смогут из-за отсутствия альтернативы.

«С момента окончания программы Space Shuttle в 2011 году «Союз» служил единственным средством доставки астронавтов на МКС и обратно. По состоянию на июль 2019 года, NASA приобрело 70 посадочных мест на «Союзах» на сумму в 3,9 миллиарда долларов», – говорится 15 ноября в отчете NASA.

В среднем американцы платили 55,4 миллиона долларов США за место, хотя стоимость возросла с 21,3 миллиона в 2006-м до 86 миллионов в 2020 году.

В докладе NASA указывается, что агентство рассчитывает на Boeing и SpaceX. Первая компания пока не может предложить конкурентоспособную цену, выставляя счет в 90 миллионов долларов за одного астронавта, а фирма Илона Маска не готова, хотя и предлагает выгодную цену в 55 миллионов.

В американском агентстве рапортуют об отставании от графика по отправке астронавтов. Подорожание «Союзов» и отсутствие альтернатив могут привести к сокращению экипажа США.



