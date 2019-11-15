Благодарность заслужил Чепига. Фамилия разведчика нашлась в списке жертвователей храма Вооруженных сил
В числе меценатов главного храма Вооруженных сил России оказалась фамилия Чепиги, за которой может скрываться подозреваемый Великобританией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов. На это 15 ноября обратили внимание "Открытые медиа".
«Благодарность за содействие в строительстве Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресенья Христова заслужил», – с такой формулировкой на сайте благотворительного фонда «Воскресение» размещена персональная благодарность на имя Чепиги А. В.
На сайте фонда есть также и благодарность на имя предполагаемого напарника Чепиги – Мишкина А. Е. Однако это пожертвование отправили корреспонденты "Открытых медиа", после чего была опубликована благодарность. Они также послали деньги от имена «Пресли Э.», однако в списке меценатов он не значится.
Справка:
Главный храм ВС РФ будет возведен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Идея получила благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления Российского государства и вооруженных сил. Храм будет иметь несколько престолов, центральный будет назван в честь главного христианского праздника – Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов вооруженных сил.
В начале марта 2018 года экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на одной из улиц Солсбери. По версии британской королевской прокуратуры, на Скрипалей совершили покушение с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Обвинение предъявлено двум гражданам России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их возможные настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига – назывались, а на принадлежность к Главному управлению Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) указывает множество косвенных признаков.