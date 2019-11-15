Благодарность заслужил Чепига. Фамилия разведчика нашлась в списке жертвователей храма Вооруженных сил

В числе меценатов главного храма Вооруженных сил России оказалась фамилия Чепиги, за которой может скрываться подозреваемый Великобританией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов. На это 15 ноября обратили внимание "Открытые медиа".

«Благодарность за содействие в строительстве Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресенья Христова заслужил», – с такой формулировкой на сайте благотворительного фонда «Воскресение» размещена персональная благодарность на имя Чепиги А. В.

На сайте фонда есть также и благодарность на имя предполагаемого напарника Чепиги – Мишкина А. Е. Однако это пожертвование отправили корреспонденты "Открытых медиа", после чего была опубликована благодарность. Они также послали деньги от имена «Пресли Э.», однако в списке меценатов он не значится.



