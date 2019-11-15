«Ещё раз пережил эту трагедию». Олег Соколов не хочет домой
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов не согласился с линией своей защиты, которая потребовала для него более мягкую меру пресечения. Об этом заявил адвокат Александр Почуев 15 ноября.
«Защита тоже задумалась, правильно ли в данном конкретном случае использовать все механизмы, предусмотренные законом. Это законное право давать от защиты апелляцию, даже в случае, если клиент не дает явного согласия. Согласия клиента на это не требуется», — отметил он.
Накануне защита Олега Соколова обжаловала его арест. Адвокат настаивал на более мягкой мере пресечения и содержании в домашних условиях. Чтобы избежать возвращения в стены, где произошла трагедия, квартиру для ареста,готова была предоставить бывшая жена историка.
Почуев отметил, что сторона защиты ещё не вступила в переговоры с представителями семьи убитой Анастасии Ещенко, говорить о размерах возможной компенсации преждевременно. Адвокат уточнил, что от знаменитого бонапардиста «отвернулись практически все». При этом работа Почуева оплачивается неназванными прессе жертвователями.
Сегодня на набережной Мойки прошёл Следственный эксперимент, в ходе которого Соколов показал, как избавлялся от улик. Почуев отметил, что во время следственных действий подзащитный «ещё раз пережил эту трагедию». «Слёзы наворачивались не только у него, но и у участников событий», — прокомментировал он.
Самого обвиняемого доставили на Мойку в бронежилете и каске, так следствие оградило его от возможных агрессивных мстителей.
Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».