«Ещё раз пережил эту трагедию». Олег Соколов не хочет домой

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов не согласился с линией своей защиты, которая потребовала для него более мягкую меру пресечения. Об этом заявил адвокат Александр Почуев 15 ноября.

«Защита тоже задумалась, правильно ли в данном конкретном случае использовать все механизмы, предусмотренные законом. Это законное право давать от защиты апелляцию, даже в случае, если клиент не дает явного согласия. Согласия клиента на это не требуется», — отметил он.

Накануне защита Олега Соколова обжаловала его арест. Адвокат настаивал на более мягкой мере пресечения и содержании в домашних условиях. Чтобы избежать возвращения в стены, где произошла трагедия, квартиру для ареста,готова была предоставить бывшая жена историка.

Почуев отметил, что сторона защиты ещё не вступила в переговоры с представителями семьи убитой Анастасии Ещенко, говорить о размерах возможной компенсации преждевременно. Адвокат уточнил, что от знаменитого бонапардиста «отвернулись практически все». При этом работа Почуева оплачивается неназванными прессе жертвователями.





Сегодня на набережной Мойки прошёл Следственный эксперимент, в ходе которого Соколов показал, как избавлялся от улик. Почуев отметил, что во время следственных действий подзащитный «ещё раз пережил эту трагедию». «Слёзы наворачивались не только у него, но и у участников событий», — прокомментировал он.

Самого обвиняемого доставили на Мойку в бронежилете и каске, так следствие оградило его от возможных агрессивных мстителей.