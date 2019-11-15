Угроза лишения водительских прав напугала должника по алиментам больше, чем уголовная ответственность

Петербургские приставы взыскали с местного жителя неуплаченные алименты, пригрозив лишением прав. Мужчина накопил почти миллион рублей долга перед сыном.

Как сообщает 15 ноября пресс-служба УФССП по Петербургу, 50-летний мужчина по решению суда был обязан выплачивать алименты на содержание своего 15-летнего сына – 10 тысяч рублей с индексацией, возрастающей в соответствии с МРОТ. В рамках исполнительного производства, возбужденного отделом УФССП Красносельского района, пристав обратил взыскание на зарплату петербуржца и средства, находящиеся в банках. Также был вынесен запрет на регистрационные действия с принадлежащими должнику автомобилями.

Списания были, но не регулярные, и в результате у мужчины накопился долг по алиментам в размере почти 900 000 рублей. Пристав вызвал неплательщика на прием и разъяснил, что за уклонение от исполнения родительских обязанностей ему грозит административная и уголовная ответственность.

Однако сильнее всего на должника подействовала перспектива «заработать» ограничение в праве пользования водительским удостоверением. Мужчина в кратчайшие сроки нашел нужную сумму и полностью погасил долг. Текущие алиментные платежи удерживаются из его зарплаты.



