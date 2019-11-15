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Спорт
15.11.2019 16:53
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«Не без минусов, но не безобразно». РФС отстранил скандального судью после матча «Зенит» – ЦСКА

Российский футбольный союз принял решение отстранить судью Михаила Вилкова, который в предыдущем туре РПЛ работал на матче «Зенит» – ЦСКА. Однако претензии есть не только к нему, заявил журналистам президент РФС Александр Дюков в пятницу, 15 ноября, в Петербурге.

«Ошибается не только Вилков. Нет арбитра, который бы не совершал ошибок. Ошибки в последнем матче были серьезными. Егоров поставил Вилкову хорошую оценку за матч «Зенит» — ЦСКА, но я с этим не согласен. Безусловно, в начале матча был фол на карточку. Еще ряд эпизодов, когда не были показаны карточки в обе стороны. Вилков провел встречу не без минусов. Но не безобразно. Сейчас принято решение об отстранении Вилкова, в следующем туре он работать не будет», – подчеркнул Дюков.

Ранее в отставку подал председатель судейского комитета Российского футбольного союза Николай Левников. Его место занял генеральный директор «Сбербанк Капитал» Ашот Хачатурянц. По словам Дюкова, кадровые перестановки никак не связаны с последними судейскими скандалами. 



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