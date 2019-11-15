Смольный не будет увеличивать субсидию перевозчикам. Утверждает, что заложенного в бюджет хватит для жетона по 55 рублей

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов заявил, что тариф в 50 рублей за разовую поездку на наземном общественном транспорте позволяет покрыть себестоимость перевозки. В метро с жетоном за 55 рублей до 100-процентного покрытия не дотягивают.

Как заявил чиновник «Фонтанке» 15 ноября, указанных в губернаторской поправке к бюджету субсидий хватает, чтобы удержаться на 10-рублевом росте за одноразовый проезд. «Это расчет на весь год», – ответил он на вопрос о том, не планируется ли повышать тариф в течение 2020-го. В Комитете финансов подтвердили, что до принятия бюджета уже не предполагается увеличивать сумму субсидий перевозчикам.

Накануне стало известно, что разовый проезд c 2020 года подорожает на 10 рублей, а по билетам длительного пользования — на 3,9%. Незадолго до этого Комитет финансов заявлял, что в первоначальный вариант бюджета заложен рост на 5 рублей. В свою очередь, Комтранс сообщал, что без дополнительной субсидии придется выходить на 50 рублей за талон и 60 — за жетон. Губернаторской поправкой субсидия непосредственно на перевозку пассажиров была, напротив, сокращена почти на 3 млрд. Одновременно «Пассажиравтотрансу» вписали почти миллиард в качестве субсидии на увеличение уставного капитала; 11,2 млрд рублей были внесены в расходную часть на обеспечение транспортной реформы, которая коснется автобусных перевозок.

Ранее целый ряд претензий к планируемой транспортной реформе, в рамках которой должны быть ликвидированы коммерческие маршруты, предъявило УФАС. Среди прочего, ведомство отмечает, что к случаям создания государственного предприятия относится «необходимость осуществления деятельности в целях решения социальных задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам)». «Проведение планируемой транспортной реформы приведет к значительному повышению стоимости проезда в пассажирском транспорте, что противоречит целям Национального плана – повышению экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, снижению цен, а также может привести к социальной напряженности в обществе», – подчеркнули в Управлении Федеральной антимонопольной службы.



