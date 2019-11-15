Освобожденных в Литве россиян поменяли на норвежского шпиона Фруде Берга
На литовско-российской границе состоялся обмен осужденными за шпионаж лицами. Литва получила своих граждан и норвежца, которого уже отправили в посольство королевства в Вильнюсе.
«Директор департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис сообщил президенту, что два литовца и норвежец были возвращены в Литву сегодня в полдень», – рассказало 15 ноября издание Delfi.
По словам Яунишкиса, в ответ российская сторона получила своих граждан, которых накануне помиловал Гитанас Науседа. В Литву вернулись собиравший военные данные гражданин России и Литвы Евгений Матайтис, получивший в России 13 лет колонии строгого режима, и разведчик-нелегал Аристидас Тамошайтис, которого осудили на 12 лет.
В Норвегии подтвердили, что среди переданных Москвой людей был и их соотечественник.
«Мы рады, что Фруде Берг сейчас возвращается домой, в Норвегию, как свободный человек. Я хотела бы поблагодарить литовские власти за их сотрудничество и за их усилия по освобождению Берга», – заявила норвежский премьер-министр Эрна Сульберг в комментарии газете Aftenposten.
Утром 15 октября на сайте президента Литвы был опубликован указ о том, что Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которых признали виновными в шпионаже. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, в свою очередь, заверил, что будут приняты «зеркальные меры».
Справка:
Фруде Берг был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 5 декабря 2017 года. По мнению следователей, он получал документы с засекреченными сведениями о российском военно-морском флоте. Сотрудники правоохранительных органов считают, что передать сведения иностранцу мог гражданин России. Сам норвежец признал факт контактов со спецслужбами, однако отрицал, что был шпионом. В апреле 2019-го его приговорили к 14 годам тюремного заключения за шпионаж против России.
Николай Филипченко, по версии следствия, вербовал жителей Литвы для сбора информации для российской разведки. Как пишет Delfi, в его планы якобы входило сделать агентами даже работников департамента охраны руководства Литвы, чтобы поместить «жучок» в кабинете президента. Филипченко задержали в 2017 году во время транзитной поездки из Калининграда в Белоруссию. Его осудили на 10 лет, наказание он отбывал в вильнюсской тюрьме Лукуки.
Сергей Моисеенко обвинили в шпионаже в 2014 году. Следователи полагали, что на него работал гражданин Литвы Сергей Пущин, собиравший секретные сведения. Якобы в руки Пущина попали даже документы министерства обороны. В итоге литовец получил пять лет тюрьмы, а россиянин — 10,5.