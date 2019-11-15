Освобожденных в Литве россиян поменяли на норвежского шпиона Фруде Берга

На литовско-российской границе состоялся обмен осужденными за шпионаж лицами. Литва получила своих граждан и норвежца, которого уже отправили в посольство королевства в Вильнюсе.

«Директор департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис сообщил президенту, что два литовца и норвежец были возвращены в Литву сегодня в полдень», – рассказало 15 ноября издание Delfi.

По словам Яунишкиса, в ответ российская сторона получила своих граждан, которых накануне помиловал Гитанас Науседа. В Литву вернулись собиравший военные данные гражданин России и Литвы Евгений Матайтис, получивший в России 13 лет колонии строгого режима, и разведчик-нелегал Аристидас Тамошайтис, которого осудили на 12 лет.

В Норвегии подтвердили, что среди переданных Москвой людей был и их соотечественник.





«Мы рады, что Фруде Берг сейчас возвращается домой, в Норвегию, как свободный человек. Я хотела бы поблагодарить литовские власти за их сотрудничество и за их усилия по освобождению Берга», – заявила норвежский премьер-министр Эрна Сульберг в комментарии газете Aftenposten.

Утром 15 октября на сайте президента Литвы был опубликован указ о том, что Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которых признали виновными в шпионаже. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, в свою очередь, заверил, что будут приняты «зеркальные меры».