«Петербургская Недвижимость» предлагает мебель для новой квартиры от 500 рублей в день*

Setl City

Клиенты компании могут приобрести стильный и качественный комплект меблировки на удобных условиях: в рассрочку без первого взноса с платежом всего от 500 рублей в день*.

Предложение доступно всем покупателям, которые приобретают квартиру с отделкой в «Петербургской Недвижимости». Рассрочка без первого взноса оформляется на срок 10 месяцев. Стоимость комплекта для студии — от 150 тысяч рублей, для одно- и двухкомнатной квартиры — от 220 и 290 тысяч рублей. На выбор представлены разные варианты цветовых решений фасадов: от минималистичных серых и белых до ярко-красных.

Готовый комплект — хорошее решение для покупателей, которые хотят переехать в новую квартиру как можно скорее. Новоселам не придется сначала копить деньги, а затем тратить время на поездки по магазинам, самостоятельно собирать и устанавливать мебель. Покупка комплекта даст возможность переехать через 21 рабочий день: именно столько времени займет изготовление мебели по индивидуальным замерам. Доставка, подъем на этаж, сборка и установка — входят в стоимость.

Производитель — «Первая мебельная фабрика», компания с 70-летней историей. Для клиентов «Петербургской Недвижимости» действует специальная увеличенная гарантия 3 года.

«Петербургская Недвижимость» — компания работает с 40 застройщиками и предлагает покупателям широкий выбор квартир.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

*Предложение действительно с 01.11.2019 г. по 31.12.2019 г. Кредит предоставляет ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г. на покупку меблировки в квартиру, приобретенную через «Петербургскую Невидимость». Предложение «Первый взнос 0 руб. + 500 руб. в день» действительно при условии покупки мебели стоимостью 150 000 руб., при условии кредитования на 10 мес., без первого взноса, с ежемесячным платежом от 15 000 руб. (при 31 календарном дне в месяц - от 484 руб. в день). Кредит предоставляется на срок до 10 месяцев с возможностью внесения первоначального взноса от 0% до 50% с шагом в 10%. Кредит «без переплаты» достигается путём предоставления специальной отпускной цены. Банк вправе взимать неустойку в размере 0,1% в день за просрочку оплаты Ежемесячного платежа – с 1-го до 150 дня. Для оформления заявки необходимо предъявить Паспорт гражданина РФ, иметь постоянный источник дохода. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Продавец меблировки ЗАО «Первая мебельная фабрика». Подробности предложения на сайте www.3355555.ru.