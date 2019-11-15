«Фонтанка» показывает, как сборная России готовится к матчу против лучшей сборной мира на «Газпром Арене»

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Сборная России по футболу провела тренировку в Петербурге, на «Газпром Арене» в пятницу, 15 ноября. Национальная команда готовится к матчу отборочного этапа чемпионата Европы против сборной Бельгии, первого номера рейтинга ФИФА, которая пройдет в Северной столице 16 ноября.

В занятии в том числе принял участие один из ведущих российских игроков — полузащитник Александр Головин. Тем не менее, по словам главного тренера Станислава Черчесова, Головин не сможет принять участие в игре из-за травмы.

Также стало известно, что место в воротах в матче с Бельгией займет Гильерме.



