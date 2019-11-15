«Фонтанка» показывает, как сборная России готовится к матчу против лучшей сборной мира на «Газпром Арене»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Сборная России по футболу провела тренировку в Петербурге, на «Газпром Арене» в пятницу, 15 ноября. Национальная команда готовится к матчу отборочного этапа чемпионата Европы против сборной Бельгии, первого номера рейтинга ФИФА, которая пройдет в Северной столице 16 ноября.
В занятии в том числе принял участие один из ведущих российских игроков — полузащитник Александр Головин. Тем не менее, по словам главного тренера Станислава Черчесова, Головин не сможет принять участие в игре из-за травмы.
Также стало известно, что место в воротах в матче с Бельгией займет Гильерме.
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Справка:
Россия, набрав 21 очко, занимает второе место в группе I. Бельгия (24) — на первом месте. Обе команды уже обеспечили себе выход в финальную часть турнира. Вопрос только в том, кто займет первое место. Бельгии для этого достаточно будет сыграть вничью.
Для России матч с Бельгией может определить, в какую именно корзину во время жеребьевки квалификации ЧМ-2022 попадет отечественная команда — вторую или третью. В случае успеха в игре с бельгийцами россияне попадут во вторую корзину, а значит, смогут рассчитывать на более простых соперников.
XVI чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран – членов УЕФА. Единственным городом-участником от России стал Санкт-Петербург, который примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).