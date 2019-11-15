«Логотип в подарок». Артемий Лебедев предложил аналог метабренду Петербурга

Дизайнер Артемий Лебедев предложил всем недовольным новым официальным символом Петербурга альтернативу: это ранее разработанный им логотип Северной столицы, от которого городские власти ранее отказались по настоянию УФАС.

«Наш логотип Санкт-Петербурга официально и полностью бесплатно может использовать любой желающий для любых питерских целей — напечатать с ним футболки, чехлы для айфонов, поставить логотип на свой сайт, меню, папку в отеле — короче, логотип можно использовать для чего душе угодно. Главное — чтобы это шло на пользу Питеру и бизнесу», – написал он 15 ноября в своем телеграм-канале.

При этом, по мнению дизайнера, созданный агентством SPN Communications за 7 млн рублей метабренд Петербурга использует черты логотипа «Студии Артемия Лебедева», в частности «бирюзовый цвет, идею разводных мостов в буквах и перенос на три строки».

Метабренд Петербурга, визуальная часть которого должна прийти на смену рублевому логотипу от Артемия Лебедева, был представлен 13 ноября. Главным символом стало «бирюзовое северное солнце», которое символизирует «веру в прорыв и веру в озарение». Слоган «Создавать великое» призван позиционировать Петербург как «город личностей, куда приезжают, чтобы раскрывать свой потенциал». Шрифт, который используется, должен вызывать ассоциацию с разводными мостами. Участники Культурного форума не оценили креатив маркетологов.



