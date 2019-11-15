Польша отказывается от российского газа. После 2022-го поляки хотят греться норвежским и американским

Польша расторгнет договор с «Газпромом» на ежегодную поставку 10 млрд куб. м газа 31 декабря 2022 года. Об этом 15 ноября сообщается на сайте Польского нефтегазового концерна PGNiG. Так называемый «Ямальский контракт» был подписан еще в 1996 году, и с тех пор Россия ежегодно отправляла в Польшу около 10 млрд кубометров газа.

«За последние четыре года PGNiG сделала фундаментальные шаги на пути к изменению направлений получения природного газа Польшей. Компания заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ и приобретает месторождения природного газа на норвежском континентальном шельфе, – заявил Петр Возняк, президент правления PGNiG SA. – Это позволяет завершить «Ямальский контракт» в установленные сроки в соответствии с его положениями».







О подобных планах Польша сообщала и раньше. Поляки считают, что «Газпром» завышал цены на газ, к тому же их не устраивала система take-or-pay («бери или плати») – согласно контракту, Польша ежегодно должна была покупать не меньше 8,7 кубометра российского газа.

Альтернативой для поляков могут стать поставки по строящемуся газопроводу Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию. Кроме того, у Варшавы уже есть действующие контракты с американскими Cheniere Marketing International сроком на 24 года и Venture Global LNG – на поставку 2 млн тонн СПГ в течение 20 лет. Оба были подписаны в 2018 году.



