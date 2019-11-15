К «Отправлению» – только через «Прибытие». В Пулково продолжат ремонт дороги

В Пулково снова могут возникать заторы. После дорожных работ в зоне «Прибытие» настаёт черёд зоны «Отправление». Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

С 18 по 20 ноября менять асфальт будут на второй линии зоны «Отправление» у пассажирского терминала. Въезд на вторую линию закроют, подъезд к терминалу будет возможен только через зону «Прибытие».

Вход в пассажирский терминал будет осуществляться через первый и третий этажи. Подняться в зал регистрации аэропорта можно на лифте или эскалаторе. Авиапассажирам и сопровождающим их лицам рекомендуется закладывать дополнительное время на дорогу в аэропорт.

Как раз до сегодняшнего дня меняли асфальт в зоне «Прибытие». Горожане 13 ноября пожаловались на возникновение затора из-за перекрытия въездов.



