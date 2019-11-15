РФС предложил Черчесову новый контракт. Тот не спешит соглашаться

Президент Российского футбольного клуба Александр Дюков хочет, чтобы Станислав Черчесов продолжил возглавлять сборную России. 56-летнему специалисту предложили новый контракт.

«По документам мы должны сделать предложение Станиславу Саламовичу, потому что он решил задачу. Но сделали его не поэтому, а по доброй воле. Наше предложение по контракту находится на рассмотрении у Черчесова», – заявил президент РФС журналистам в пятницу, 15 ноября, в Петербурге.







Также Дюков прокомментировал слухи об интересе к Черчесову со стороны некоторых российских клубов.

«Я отношусь к этому (совмещению работы в сборной и клубе. – Ред.) негативно. Вопросам сборной он посвящает все время. Я понимаю, что даже физически совмещение невозможно», – подчеркнул Дюков.





Действующий контракт с 56-летним специалистом подписан по схеме «2+2». Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года, на домашнем ЧМ-2018 национальная команда дошла до четвертьфинала.

Ранее Дюков объявил об отставке председателя судейского комитета РФС.