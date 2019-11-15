Владельцы «Питерлэнда» начали делить доли в ТРК

Представители ЗАО «Стремберг» миллиардера Александра Кожина после многолетнего конфликта наконец начали диалог с кредиторами из Челябинска — на заседании в петербургском арбитражном суде 15 ноября стороны договорились о проведении экспертизы причитающихся им долей в ТРК на Приморском проспекте.

На сегодняшнем заседании адвокаты ЗАО «Стремберг» из бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» предложили выбрать оценщика из Петербурга, раскритиковав предложенные челябинской компанией «Стройсвязьурал 1» московских экспертов. В числе претендентов — петербургские центры экспертизы «Бенефит», «Соэкс-Нева» и столичные компании «Бион» и «Бастион». Окончательно выбрать оценщика теперь планируется 9 декабря 2019 года.

«Стройсвязьурал 1» принадлежит семье уральского девелопера Артура Никитина. Уже много лет после окончания строительства ТРК в 2012 году он требует от Александра Кожина не только половину «Питерлэнда», но и 3,2 млрд рублей недополученной прибыли от сдачи помещений.

В феврале 2019 года «Стремберг» предложил уральской компании «Стройсвязьурал 1» 13,3% в праве долевой собственности на спорный объект. Такая часть, по мнению представителей Александра Кожина, положена строительной компании, вложившей 700 млн рублей в возведение «Питерлэнда» в 2011 году. Общую стоимость строительства «Стремберг» оценивает в 5 млрд рублей. «Стройсвязьурал 1» в свою очередь потребовал разделить недвижимость пополам.





В мае 2017 года «Стройсвязьурал 1» подал иск о банкротстве ЗАО «Стремберг», позже передав долг индивидуальному предпринимателю Елене Рытой. Как сообщил «Фонтанке» адвокат уральских строителей Тарас Боглюков, она также представляет интересы Артура Никитина.

В 2018 году суд ввел в отношении «Стремберга» процедуру наблюдения, которая до сих пор продолжается. Пытаясь перехватить управление комплексом, представители Артура Никитина требовали в суде исключить, на их взгляд, связанные с Кожиным компании из списка кредиторов. Лишь сейчас сторонам удалось перейти от взаимных упреков и судебных тяжб к переговорам по существу.

Основной актив «Стремберга» – право собственности на ТРК с аквапарком площадью 169 тыс. кв. м у Парка 300-летия Петербурга. Согласно Росреестру, его кадастровая стоимость сегодня составляет 8,2 млрд рублей. По этому показателю «Питерлэнд» является одним из самых дорогих зданий в городе. Для примера: новый стадион на Крестовском острове имеет кадастровую стоимость в 6,9 млрд рублей.