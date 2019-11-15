Сборная России осталась без одного из сильнейших своих игроков перед матчем против Бельгии

Полузащитник сборной России Александр Головин не поможет национальной команде в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы против Бельгии. Об этом в пятницу, 15 ноября, в Петербурге заявил журналистам главный тренер сборной Станислав Черчесов.

«У Головина есть проблемы, которые помешают ему сыграть с Бельгией. Он провел с нами две тренировки, но на поле завтра не выйдет», — сказал Черчесов.

Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:00. 19 ноября россияне проведут гостевую встречу со сборной Сан-Марино. Матч пройдет в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45.

Россия, набрав 21 очко, занимает второе место в группе I. Бельгия (24) — на первом месте. Обе команды уже обеспечили себе выход в финальную часть турнира. Вопрос только в том, кто займет первое место. Бельгии для этого достаточно будет сыграть вничью.





Для России матч с Бельгией с высокой долей вероятности определит, в какую именно корзину во время жеребьевки квалификации ЧМ-2022 попадет отечественная команда — вторую или третью. В случае успеха в игре с бельгийцами россияне попадут во вторую корзину, а значит, смогут рассчитывать на более простых соперников.

XVI чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран – членов УЕФА. Единственным городом-участником от России стал Санкт-Петербург, который примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).

Александр Головин — российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако». Чемпион России в составе ЦСКА (2015/16). В минувший четверг, 14 ноября, в четвертый раз в сезоне был признан лучшим игроком матча «Монако» – «Дижона».

К настоящему моменту на счету Головина три гола в нынешнем чемпионате. Сам же «Монако» набрал 18 очков и занимает восьмое место в чемпионате Франции, отставая от лидирующего ПСЖ на 12 баллов.