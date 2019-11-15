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Строительство
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15.11.2019 15:21
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ЖК «Чистое небо» наградили за лучшую строительную площадку

ЖК «Чистое небо» наградили за лучшую строительную площадку

Setl City

Жилой комплекс «Чистое небо» от холдинга Setl Group получил диплом на национальном конкурсе «Строймастер-2019» в номинации «Лучшая строительная площадка». Победителей награждали 14 ноября на торжественной церемонии во Дворце Труда.

Профессиональные соревнования «Лучшая строительная площадка и бытовой городок» проходят в Санкт-Петербурге с 2010 года при поддержке Правительства города и регионального профсоюза строителей. Итоги конкурса-2019 свидетельствуют о том, что проект «Чистое небо», ставший самым продаваемым объектом в этом году в Петербурге по данным Росреестра, оценили не только покупатели, но и строительные эксперты.

Setl Group возводит жилой комплекс комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе города. Это масштабный проект, полностью обеспеченный всей необходимой инфраструктурой: детскими садами, школами, магазинами и другими объектами стрит-ритейла, дорогами.

Setl City
Setl City

На текущий момент в рамках проекта «Чистое небо» сданы 8 жилых домов, а до конца года запланирован ввод в эксплуатацию еще 2 корпусов. Уже работают два детских сада на 190 мест каждый, второй из них с бассейном (он принял первых ребят 1 сентября текущего года). Третий детский сад на 220 мест компания сдала в октябре – его открытие планируется уже в этом году. Компания также возводит четвертый детский сад на 220 детей с бассейном. Плановый срок сдачи детского сада – 3 квартал 2020 года. Кроме того, Setl Group строит современную общеобразовательную школу с двумя бассейнами, рассчитанную на 1100 учащихся. Срок сдачи школы – первый квартал 2021 года, но застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию досрочно.

Setl City
Setl City

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/chistoe-nebo/declarations

 

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