ЖК «Чистое небо» наградили за лучшую строительную площадку

Setl City

Жилой комплекс «Чистое небо» от холдинга Setl Group получил диплом на национальном конкурсе «Строймастер-2019» в номинации «Лучшая строительная площадка». Победителей награждали 14 ноября на торжественной церемонии во Дворце Труда.

Профессиональные соревнования «Лучшая строительная площадка и бытовой городок» проходят в Санкт-Петербурге с 2010 года при поддержке Правительства города и регионального профсоюза строителей. Итоги конкурса-2019 свидетельствуют о том, что проект «Чистое небо», ставший самым продаваемым объектом в этом году в Петербурге по данным Росреестра, оценили не только покупатели, но и строительные эксперты.

Setl Group возводит жилой комплекс комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе города. Это масштабный проект, полностью обеспеченный всей необходимой инфраструктурой: детскими садами, школами, магазинами и другими объектами стрит-ритейла, дорогами.

Setl City

На текущий момент в рамках проекта «Чистое небо» сданы 8 жилых домов, а до конца года запланирован ввод в эксплуатацию еще 2 корпусов. Уже работают два детских сада на 190 мест каждый, второй из них с бассейном (он принял первых ребят 1 сентября текущего года). Третий детский сад на 220 мест компания сдала в октябре – его открытие планируется уже в этом году. Компания также возводит четвертый детский сад на 220 детей с бассейном. Плановый срок сдачи детского сада – 3 квартал 2020 года. Кроме того, Setl Group строит современную общеобразовательную школу с двумя бассейнами, рассчитанную на 1100 учащихся. Срок сдачи школы – первый квартал 2021 года, но застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию досрочно.

Setl City

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»