«РосРАО» назначено российским оператором по обращению с опасными отходами. Его ждут на полигоне «Красный Бор»

Глава правительства Дмитрий Медведев назначил «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности. О том, что отрасль отдадут «Росатому», говорили давно.

Постановление правительства опубликовано 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. Датировано оно 14-м числом. ФГУП «РосРАО» входит в структуру «Росатома», оно проводит работы, связанные с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Закон о том, что госкорпорация станет оператором по обращению с высокоопасными отходами, Госдума приняла летом.

Именно «РосРАО» Смольный передаст наработки, касающиеся ликвидации накопленного ущерба на полигоне «Красный Бор» – например, по строительству бетонной стены в грунте по периметру территории. Ранее сообщалось, что город договорился передать полигон федеральным властям с 2020 года, рекультивировать его предполагается в рамках программы «Чистая страна».

Отходы I и II классов включают смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот, отходы, содержащие ртуть, сточные отходы промышленных предприятий и другое.



