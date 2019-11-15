В Венеции закрыли любимую туристами площадь Святого Марка, мэр собирает пожертвования

Знаменитая площадь Святого Марка в Венеции закрыта для туристов, так как пострадавший от наводнения город готовится к еще одному крупному приливу. Об этом 15 ноября в Twitter сообщил мэр города Луиджи Бруньяро.

«Мы вынуждены закрыть площадь, потому что это представляет опасность для здоровья граждан. Это катастрофа», – констатировал Бруньяро.

La citt? pi? bella del mondo non si merita tutto questo! #Venezia https://t.co/yGiNTOxsrl — Untoccodiclasse (@Apiedinudinelp1) November 15, 2019

По данным властей, вода поднялась 15 ноября на 154 сантиметра, около 70% города затоплено. Во вторник, 13 ноября, паводок достиг самого высокого уровня за последние полвека — 187 см, покрыв 80% территории города. 14 ноября в Венеции было объявлено чрезвычайное положение. Сообщалось также о гибели двух людей на острове Пеллестрина в лагуне Венеции. В результате наводнения пострадало множество зданий в историческом центре города, включая собор Святого Марка и служебные помещения театра «Ла Фениче».





??Piazza San Marco ? Chiusa??

??Piazza San Marco is closed?? pic.twitter.com/ppdlpiXa3P — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 15, 2019

Мэр Луиджи Бруньяро также опубликовал реквизиты для сбора пожертвований на восстановление города.

#Venezia ? un orgoglio di tutta l’Italia, #Venezia ? un patrimonio di tutti, unico al mondo.

Grazie al Tuo aiuto torner? a splendere.

c/c intestato a: Comune di Venezia-Emergenza acqua alta

Causale: contributo emergenza acqua

IBAN: IT 24 T 03069 02117 100000 018767

BIC: BCITITMM pic.twitter.com/xln9o8LvIb — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 15, 2019

В Венеции проживает всего около 50 тысяч человек, но ежегодно в город приезжает около 36 миллионов туристов. Правительство Италии выделило 20 млн евро для ликвидации последствий затопления. Власти пообещали жителям Венеции, чьи дома пострадали от наводнения, по 5 тысяч евро, владельцам ресторанов и предпринимателям — по 20 тысяч евро. Венецианцы между тем обвиняют политиков в коррупции из-за того, что начатый в 2003 году проект защитных сооружений от наводнений до сих пор не завершён и едва ли будет готов к 2021 году.