Посмотрите, как москвичи изменили проект двух станций коричневой ветки петербургского метро под свой стиль

«Свежей струей» брызнут на карту городской подземки 2 станции Красносельско-Калининской линии метро. Проектировщики из Москвы показали, как за 236 млн рублей переделали проект станций после коллег из Петербурга.

вестибюль станции «Юго-Западная» / проект «Метрогипротранса»/ автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

15 ноября на месте будущего входа в метро «Юго-Западная» главный архитектор московского «Метрогипротранса» презентовал облик двух станций коричневой ветки подземки Петербурга, которые должны открыться в 2022 году. Столичные гости решили зайти ярко, сразу же обозначив свой стиль. Честно признались – переклички с московскими станциями есть.

«По стилистике обе станции отличаются от традиционных питерских станций. Это естественно, потому что архитекторы другие, подходы несколько иные, осмысление подземного пространства несколько иное. Я лично предпочитаю жесткую подземную графику. Несколько строго, несколько иначе осмысляется пространство, чем в питерском метрополитене. Это очень важно – внести свежую струю в уже давно сложившуюся систему питерского метрополитена. Свежая струя, свежий дух придаст особый имульс развитию архитектуры подземки. Это новый взгляд», – так обозначил свой подход главный архитектор московского «Метрогипротранса» Николай Тумаков.

Он также отметил, что «Путиловская» и «Юго-Западная» перекликаются со станциями московского метрополитена, в частности с «Фонвизинской», «Бутырской» и «Петровско-Разумовской». «Переклички четко прослеживаются, профессионал сразу же увидит», – авторитетно заявил Тумаков.

В проектных решениях вход в «Юго-Западную» будет располагаться в 4-этажном здании шестигранной формы с внутренним атриумом, перекрытым светопрозрачным куполом. Внешне напоминает ТЦ или паркинг (там будет находиться подразделение ГУП «Петербургский метрополитен»).





«Пассажир попадает не просто в низкое пространство, он попадает в атриум, который будет раскрыт в небеса и перекрыт куполом. На мой взгляд, достаточно интересное решение. Район сразу оживет и заиграет по-другому. Метрополитен получит новое толкование вестибюльного пространства», – заявил один из авторов проекта, главный архитектор «Метрогипротранса». На вопрос корреспондента о сходстве с ТЦ или парковкой ответил: «По моим скромным рассуждениям, это чисто инженерный корпус, видно, что это офисный центр, там сидят сотрудники метрополитена, следят за станциями».

Петербург платит московскому «Метрогипротрансу» 236 млн рублей за корректировку уже имевшегося проекта. Причина – необходимость изменить архитектурные, объёмно-планировочные и конструктивные решения пересадочного узла «Кировский завод» – «Путиловская». Подрядчику нужно было учесть возможное воздействие будущего участка линии метро на выявленный объект культурного наследия «Дворец культуры им. И. И. Газа».

Как рассказали в смольнинском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), перронная часть «Юго-Западной» разделена на три цилиндрических нефа: центральный зал, соединенный эскалатором с вестибюлем, и два боковых нефа – традиционно предназначенных для посадки в вагоны поезда. За основу архитектурной композиции москвичи взяли металлические ступенчатые арки, обрамляющие проходы между центральным и боковыми залами.

«В оформлении станции нашла отражение военно-историческая тематика. Так, трехчастное деление арок ассоциативно связано лентой наиболее известных государственных военных наград ордена «Святого Георгия» и «Георгиевский крест», а цвет напоминает оружейную сталь. В арки интегрированы светодиодные светильники, которые начинаются от пола и идут по всей их длине. На контрасте с арками стены и пилоны выполнены в белоснежном мраморе», – сообщили в комитете.

С «Путиловской» как следует разогнаться московским проектировщикам не дал петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Вход в эту станцию Красносельско-Калининской линии – небольшая одноэтажная постройка с высоты напоминающая по форме цифру «7» и крепко отдающая временами СССР.

«Для безопасности пассажиров между поездом и платформой предусмотрены автоматические платформенные двери. Основной композиционный акцент сделан на центральном зале платформы. Арки расположены с шагом 7,6 метра и выполнены из нержавеющей стали. Динамичные формы арок и колонн работают на контрасте с белым потолком и светлым полом платформы, визуально расширяют пространство, придают ощущение легкости и воздушности», – рассказывают в КРТИ.

Москвичи обещают на «Путиловской» сделать отдельный лифт для инвалидов, спускающих их в подземку. «Восхищен питерским руководством метрополитена, которые идут на эти затраты», – сообщил Николай Тумаков. В беседе с корреспондентом «Фонтанки», московский проектировщик заявил, будто бы по-другому доставить маломобильных граждан в подземку нельзя. На возражение, что на многих станциях метро власти обустроили входы для колясочников и без отдельных лифтов, а например с помощью подъемников, саркастично признался: «Ну, конечно, я не знаю, откуда мне знать, я же мальчик с детсада».

Москвичи также собираются изменить и другую традицию петербургской подземки – мозаичное оформление. Как рассказал Николай Тумаков, городские власти совместно с «Метрогипротрансом» организуют среди молодых художников конкурс на разработку элементов «монументально-декоративного искусства», которыми украсят станции. По признаю проектировщика, он бы хотел, чтобы станции оформили с помощью росписи по стеклу.

Заместитель председателя КРТИ Михаил Самборский заметил, что ему нравится то решение, которое нашли москвичи. Он также сообщил, что станции должны быть готовы принять пассажиров во второй половине 2022 года, несмотря на то, что «Метрострою» пока не удалось наверстать отставание от календарного графика (а еще в июне отставали на год).

Напомним, что «Метрогипротранс» в октябре 2019 года выиграл конкурс на проектирование продолжения коричневой ветки на юго-запад до станции «Сосновая Поляна». Контракт на 990 млн рублей заключен сроком на 4 года. Первоначально его выиграл петербургский «Ленметрогипротранс» с предложением в 743 млн рублей, а конкуренты из Москвы даже не были допущены. Позднее петербургское управление федеральной антимонопольной службы отменило итоги торгов. В новом конкурсе «Метрогипротранс» стал единственным участником и взял контракт по максимальной цене.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»