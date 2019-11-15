Губернатор Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 15 ноября, несмотря на температурный рекорд

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 15 ноября 2019 года по 15 января 2020-го запрещен выход «на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге». Такие же ограничения будут действовать с 7 марта по 15 апреля 2020 года.

Соответствующее постановление правительства принято 14 ноября и опубликовано на сайте Смольного 15 ноября. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности, это чревато предупреждением или штрафом в размере от 1000 до 1500 рублей. За выезд на лёд транспортных средств придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.

Между тем 14 ноября 2019 года стало в Северной столице самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Столбик термометра поднялся до +9,9° по Цельсию. Необычно теплый ноябрь в городе установился за счет атлантических циклонов, которые приносят на берега Невы теплый воздух. Температура выше средней примерно на 5 градусов. Похолодания синоптики ждут только в третьей декаде месяца.



