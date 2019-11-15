«Умер прямо в полёте». Власти выясняют, почему в Сегеже желтеет снег и улицы усыпаны мёртвыми птицами

Власти в карельском Сегеже провели экстренное совещание после жалоб на очевидные проблемы с экологией. Жители описывают апокалиптичные картины с мором птиц, жёлтым туманом и подозревают целлюлозно-бумажный комбинат.

Как сообщили в республиканском правительстве, утром 15 ноября в Сегеже прошло внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности района, на котором рассматривали вопрос об экологической обстановке в регионе.

Опасениями поделились местные жители, которые пятый день ведут подсчёт мёртвых птиц на улицах города. В соцсетях с 11 ноября рассказывают про пожелтевший снег, «страшный выброс с комбината», который будто бы продолжался целый день, и зловонный туман.

«Туман ужасный в городе стоял сегодня днем! Пришла домой: куртка светлая вся в желтых разводах, и ничем не отстирать, ничего не берет этот налет…» – пишут в пабликах. Другие делятся подробностями: «Вчера возле «Рябинки» снегирь упал прямо под ноги замертво, изо рта кровь. Умер прямо в полёте!»





В правительстве сообщили, что для нормализации ситуации предпринимают экстренные меры. Отмечается, что Сегежский ЦБК, который попал под подозрение у горожан, проверяют уже месяц.

«В данной ситуации действия активизировались, – заверяет администрация. – В настоящий момент лабораторией проводятся проверки комбината и определяется уровень вредного воздействия на окружающую среду».

Специалисты Роспотребнадзора также отбирают пробы воздуха, воды и снега на территории Сегежского городского поселения.