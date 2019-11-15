На Сенном рынке толпу мигрантов прижали к забору. Под их свист проходит рейд

Сотни трудовых мигрантов выстроились в очередь для проверки документов на площади перед Сенным рынком в Петербурге. Покупателей рейд в посещении не ограничивает.

По информации «Фонтанки», миграционный рейд с участием ОМОНа проходит на рынке примерно с двух часов дня 15 ноября. Всех, кого желает проверить полиция, выстроили на площади, ограничили забором, из-за которого выпускают по одному человеку. Некоторых после проверки отпускают дальше работать, других усаживают в автозаки и отвозят в отделы: как минимум один автомобиль уже заполнился.

Судя по видеозаписи с площади, удовольствия от процесса иностранцы не получают, в толпе слышны освистывания и разговоры на повышенных тонах.





На месте работают сотрудники из Адмиралтейского УМВД и порядка четырех десятков бойцов ОМОНа Росгвардии.

В администрации рынка уточнили, что о самом рейде они знают, но не уверены, что он начался – сотрудники находятся в отдельном помещении и на улицу не выглядывали. При этом доступ к прилавкам покупателей не ограничивался.