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В Петербурге будут судить босса из Сертолово. Он награждал особо отличившихся в ОПГ значками имени себя
Расследование уголовного дела авторитетного предпринимателя Леонида Колесникова из Сертолово и его соучастников завершено в Петербурге. Сотню томов с сотней же экспертиз Следственный комитет, после утверждения обвинительного заключения, передаст в суд.
Как сообщает 15 ноября СК, вместе с Колесниковым будут судить 13 человек. Вменяемые им статьи серьезные – бандитизм, организация преступного сообщества и участие в нем, разбой, вымогательство, похищение человека, самоуправство, мошенничество, убийство и покушение на убийство, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Банда в Сертолово — родом из 90-х. Ее день рождения относят к июню 1994 года, а орудовали члены ОПГ до 2017-го. В «послужном списке», который вынесут на суд – налет на экспедитора с последующим хищением около 13 тонн красной икры. Вменили группе и разбойное нападение на учредителя фирмы в поселке Песочном, у потерпевшего похитили около 450 тыс. рублей. Кроме того, в списке разбойное нападение, похищение и вымогательство в отношении трех предпринимателей, у них похищены более 10 млн рублей и автомобиль; разбойное нападение с похищением более чем на 1,2 млн рублей. Если говорить о деньгах, то общая сумма ущерба по всем эпизодам превысила 11,2 млн рублей. Но есть в деле и человеческая жизнь, которую не вернуть.
Следком приводит любопытную деталь: преступное сообщество стало настоящим двойником крупных компаний: там ежегодно проводили «корпоративы», на которых особо отличившихся награждали специальными значками с буквой «К» – по фамилии шефа.
Напомним, об аресте Сертоловского главаря стало известно в июле 2017 года. Издание 47 News подробно рассказывало об «империи» Колесникова и о том, что в Сертолово напоминает о боссе.
Справка:
Уголовное преследование авторитетного бизнесмена Колесникова началось, когда в марте в Песочном был ограблен азербайджанский бизнесмен — у него похитили автомобиль Mitsubishi и мобильный телефон, позже, в июне было также совершено разбойное нападение на магазин на проспекте Культуры - там вынесли имущества на сумму более 1 млн рублей.
Обыски прошли в доме Колесникова и в гараже в городе Сертолово Всеволожского района, который считался базой группы. В тот же день были проведены еще 38 обысков у предполагаемых членов группировки, во время которых изъято более четырех тысяч патронов, один гранатомет, 10 гранат, одно самодельное взрывное устройство мощностью не менее 800 граммов в тротиловом эквиваленте, 18 пистолетов и пистолетов-пулеметов, шесть автоматов и одна винтовка иностранного производства.
Атаку ФСБ на так называемую сертоловскую группировку связывают с именем Ильхама Алиева. В 2013 году на Колесникова было совершено покушение. Стрелок, его подельник и организатор были задержаны. По версии следствия, мотивом покушения стал конфликт между так называемым "арбузным королем" Алиевым и его земляком по фамилии Садыгов, ведущим бизнес совместно с Колесниковым. По версии следствия, Алиев полагал, что именно последний стоит за поджогом его ресторана. После покушения Алиев также был арестован, и в конце 2016 года приговорен к 10 годам заключения.