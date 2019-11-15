В Петербурге будут судить босса из Сертолово. Он награждал особо отличившихся в ОПГ значками имени себя

Расследование уголовного дела авторитетного предпринимателя Леонида Колесникова из Сертолово и его соучастников завершено в Петербурге. Сотню томов с сотней же экспертиз Следственный комитет, после утверждения обвинительного заключения, передаст в суд.

Как сообщает 15 ноября СК, вместе с Колесниковым будут судить 13 человек. Вменяемые им статьи серьезные – бандитизм, организация преступного сообщества и участие в нем, разбой, вымогательство, похищение человека, самоуправство, мошенничество, убийство и покушение на убийство, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Банда в Сертолово — родом из 90-х. Ее день рождения относят к июню 1994 года, а орудовали члены ОПГ до 2017-го. В «послужном списке», который вынесут на суд – налет на экспедитора с последующим хищением около 13 тонн красной икры. Вменили группе и разбойное нападение на учредителя фирмы в поселке Песочном, у потерпевшего похитили около 450 тыс. рублей. Кроме того, в списке разбойное нападение, похищение и вымогательство в отношении трех предпринимателей, у них похищены более 10 млн рублей и автомобиль; разбойное нападение с похищением более чем на 1,2 млн рублей. Если говорить о деньгах, то общая сумма ущерба по всем эпизодам превысила 11,2 млн рублей. Но есть в деле и человеческая жизнь, которую не вернуть.

Следком приводит любопытную деталь: преступное сообщество стало настоящим двойником крупных компаний: там ежегодно проводили «корпоративы», на которых особо отличившихся награждали специальными значками с буквой «К» – по фамилии шефа.

Напомним, об аресте Сертоловского главаря стало известно в июле 2017 года. Издание 47 News подробно рассказывало об «империи» Колесникова и о том, что в Сертолово напоминает о боссе.



