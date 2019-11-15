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Спорт
15.11.2019 15:19
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Глава судейского комитета РФС отправлен в отставку, но дело не в многочисленных ошибках его подчиненных

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Николай Левников отправлен в отставку. Его место занял генеральный директор «Сбербанк Капитал» Ашот Хачатурянц, заявил в пятницу, 15 ноября, в Петербурге журналистам президент РФС Александр Дюков.

«Николай Владиславович Левников провёл заседание судейского комитета, там эту концепцию поддержали. Но так как Николай Владиславович получил назначение в УЕФА (вошел в состав комиссии по развитию судейства УЕФА. — Прим. ред.), то руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц, который принимал участие в разработке концепции. Чуть позже мы расскажем о концепции и реформе. Безусловно, мы будем продолжать работу по обучению судей и инспекторов. Важно, чтобы, развивая систему, мы имели единый стиль судейства, соответствующий современному, интенсивному футболу», — подчеркнул Дюков.

Что касается заместителя председателя судейского комитета Александра Егорова, то ему дали доработать до конца года.

«С момента назначения было понятно, что судейство нуждается в реформировании. Но мы не старались форсировать события. Для нас было важно качественно завершить эту работу. По каждому направлению есть детально проработанная дорожная карта инициатив, которые нужно выполнить. Мы работали по плану, особо не форсируя. Было бы ошибок больше или меньше, независимо от этого, мы изначально не были удовлетворены системой, которая была. Она не была эффективной. Даже если бы эту часть чемпионата мы провели без ошибок, реформа была бы нужна», – заявил Дюков.

Отметим, что в текущем сезоне резко увеличилось количество жалоб со стороны клубов на судейские ошибки, в том числе со стороны тренеров и игроков «Зенита», а также главы «Газпрома» Алексея Миллера


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