СМИ: Глава областного комитета Госэконадзора возглавит Северо-Западное управление Росприроднадзора

Михаил Козьминых уходит с должности председателя экологического надзора. Теперь он будет надзирать за всем Северо-Западом.

Как сообщает 47news, 15 ноября оказалось последним рабочим днем для Козьминых на прежней должности. По данным издания, уход чиновника связан с тем, что его кандидатура согласована на должность руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Отвечать он будет за Петербург, Ленинградскую, Калининградскую, Псковскую и Новгородскую области.

Напомним, в апреле 2019 года начальник департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу Олег Жигилей покинул свою должность. Его обязанности исполняет замглавы Евгений Золотов. При этом в октябре завершилась реорганизация ведомства, после которой департамент был преобразован в Северо-Западное управление и расширил свои полномочия на 4 новых региона кроме Петербурга и области.

Место Козьминых в комитете, по информации 47news, вероятно, займет начальник областного Управления по обращению с отходами Николай Борисов.



