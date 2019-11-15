СМИ: Глава областного комитета Госэконадзора возглавит Северо-Западное управление Росприроднадзора
Михаил Козьминых уходит с должности председателя экологического надзора. Теперь он будет надзирать за всем Северо-Западом.
Как сообщает 47news, 15 ноября оказалось последним рабочим днем для Козьминых на прежней должности. По данным издания, уход чиновника связан с тем, что его кандидатура согласована на должность руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Отвечать он будет за Петербург, Ленинградскую, Калининградскую, Псковскую и Новгородскую области.
Напомним, в апреле 2019 года начальник департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу Олег Жигилей покинул свою должность. Его обязанности исполняет замглавы Евгений Золотов. При этом в октябре завершилась реорганизация ведомства, после которой департамент был преобразован в Северо-Западное управление и расширил свои полномочия на 4 новых региона кроме Петербурга и области.
Место Козьминых в комитете, по информации 47news, вероятно, займет начальник областного Управления по обращению с отходами Николай Борисов.
Справка:
Михаилу Козьминых 2 ноября исполнилось 57 лет. По образованию военный, в 1984 году окончил Академию имени Можайского по специальности «инженер-строитель», через 9 лет добавил к этому диплом юриста. В 90-х он работал адвокатом, затем стал замдиректора авиапредприятия «Пулково». Весной 2010 года был избран уполномоченным по правам человека в Ленобласти, через полтора года уволился по собственному желанию. В 2013-м назначен председателем комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности, после чего руководил комитетом по дорожному хозяйству правительства Ленобласти. Председателем комитета государственного экологического надзора Михаил Козьминых был дважды.