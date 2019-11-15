В перевернувшейся «ГАЗели» во Владимирской области пострадали 8 детей

После аварии со школьным микроавтобусом во Владимирской области возбудили административное расследование. По уточненным данным, в ДТП пострадали девять человек, восемь из которых – дети. Ранее сообщалось, что травмы получили шестеро школьников.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Владимирской области, ДТП произошло 15 ноября около 9:15 на 65-м километре дороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». По предварительным данным, водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и столкнулся с попутной «ГАЗелью». В результате обе машины съехали в кювет, где микроавтобус перевернулся на крышу.

В момент ДТП в «ГАЗели» находились водитель, двое взрослых пассажиров и восемь несовершеннолетних. Ранее сообщалось, что школьники ехали на мероприятие. После аварии за медицинской помощью обратились девять пассажиров «ГАЗели»: один взрослый и восемь детей, уточняют в полиции.





Смотреть в новом окне Пресс-служба УМВД России по Владимирской области

По факту ДТП возбудили административное расследование, в рамках которого в том числе установят состояние дорожного покрытия в месте аварии и дадут оценку действиям водителей. Как сообщали местные СМИ, женщина – водитель «Лады» ссылалась на гололед.

«Также будет детально изучено выполнение требований безопасности при перевозке организованной группы детей», – добавляют в МВД.