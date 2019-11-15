По примеру Путина. На пост главреда «Новой газеты» вернулся Дмитрий Муратов

Новым главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов, который занимал этот пост с 1995 по 2017 год. Об этом 15 ноября сообщается на сайте издания.

За кандидатуру Муратова проголосовали 51,7% сотрудников редакции. Главреда выбрали сроком на 2 года путем тайного голосования. Отметим, с 2017 по 2019 год пост занимал Сергей Кожеуров, он также выдвигался и в этот раз. Альтернативной кандидатурой стал спецкор Илья Азар, который в итоге занял только третье место. Отметим, свое выдвижение Азар в Facebook объяснял тем, что он хочет «выразить протест против этой рокировки и привлечь внимание к проблемам газеты, которые не решаются годами или решаются очень медленно».

Однако в итоге в издании произошла рокировка, крайне напоминающая ту, которую ранее провели Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Кожеуров в 2017-м ненадолго сменил Муратова на посту, но затем к рулю вернулся один из основателей «Новой газеты», который впервые стал главредом в 1995 году и потом 22 года руководил редакцией.



