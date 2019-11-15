ГК «ПСК» пополнила список наград

ПСК

ГК «ПСК» ежегодно получает признание достижений на рынке недвижимости. Объекты компании выходят в финалы престижных российских премий, им присуждаются высшие награды, а новые проекты отражаются в исследованиях рынка, как крупные и значимые. Но кроме этого, компетенции и деятельность ПСК отмечаются профессиональными сообществами, деловыми изданиями и крупными финансовыми организациями.



Премиальный сегмент



Как девелопер недвижимости бизнес-класса, строящий в центре Петербурга и исторических районах, ПСК получила награду от «Абсолют-Банка» — одного из ведущих коммерческих банков России. Группа компаний «ПСК» отмечена за высокие показатели в премиальном сегменте недвижимости. Подтверждение тому — построенные и строящиеся жилые комплексы бизнес-класса по индивидуальным архитектурным проектам. Это ЖК на Лиговском проспекте Look, в исторической части Выборгского района Nobelius, рядом с Невским проспектом «Дипломат» и «Новый Невский» и другие.



Строительство



По итогам Рейтинга строительных компаний «Делового Петербурга» ПСК второй год подряд признается лучшим генподрядчиком. Рейтинг составляется по опросам топ-менеджмента петербургских девелоперов и застройщиков и отражает признание профессионального сообщества. ПСК — одна из немногих строительных компаний, в структуре которой работает собственное генподрядное подразделение. Оно ведет строительство не только собственных объектов, но и работает по заказу других девелоперов. Суммарная площадь строительства по всем проектам составляет порядка 1 млн кв. м жилой недвижимости, из которых более 200 00 кв. м — собственные девелоперские проекты.



Сейчас ПСК возводит жилые комплексы в Центральном, Выборгском и Пушкинском районах. Текущий год стал для компании одним из самых плодотворных: началось строительство трёх новых объектов: апарт-комплекса Start, ЖК бизнес-класса «Новый Невский» и фамильного дома Nobelius. Последний получил премию «Премьера года» по версии Urban Awards, а «Новый Невский» называется экспертами как один из самых ярких проектов в Петербурге II половины 2019 года. А до конца года будут введены в эксплуатацию комплекс апартаментов Like и ЖК «Славянка». Подробно ознакомиться с проектами можно в офисе продаж по адресу наб. реки Карповки, 16, к.2, лит. А.

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс Look - застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house