А ну-ка, убери свой чемоданчик. В Торфяновке поймали табачного контрабандиста с 8000 сигарет

В пункте пропуска "Торфяновка" четвероногий таможенник вновь засёк контрабандиста. "Вкусно" пах чемодан в багажнике пассажирского автобуса.

Как сообщила 15 ноября пресс-служба Выборгской таможни, россиянин, который ехал в Финляндию на автобусе, прихватил с собой из России чемодан, где находилось 40 блоков сигарет американской марки. Однако погранконтроль ему пройти не удалось – контрабанду унюхал спаниель по кличке Порш. В ведомстве уточнили, что пёс пришёл на таможню не так давно.

Табачные изделия изъяли и направили на экспертизу для определения стоимости. Пассажиру автобуса грозит штраф в размере до двукратного размера стоимости сигарет.

Ранее на этой неделе Выборгская таможня рассказала о другом крупном улове: почти тысячу пачек сигарет нашел лабрадор Данила.



