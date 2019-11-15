Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +3
$ 63.89р
70.41р
17:16 15.11.2019
Расширенный поиск

Город
15.11.2019 15:33
Печать

«Морской вокзал» снимается с якоря. Чтобы притянуть инвесторов, Смольный готов уценить проект в шесть раз

Реконструкцией терминала интересуются японский концерн Mitsui и группа «Севкабель». Но камнем преткновения остается вопрос о сохранении порта: бизнес хочет выселить «Принцессу Анастасию» на «Морской фасад», тогда как город надеется сохранить запасную гавань.

«Морской вокзал» снимается с якоря. Чтобы притянуть инвесторов, Смольный готов уценить проект в шесть раз

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Как стало известно «Фонтанке», инвестиционный блок Смольного и руководство «Морского фасада» проводят ревизию экономической модели реконструкции терминала «Морской вокзал» на Васильевском острове. Прежнее предложение инвестировать в редевелопмент 6 млрд рублей не нашло отклика у бизнеса.

Привлечь частный капитал для редевелопмента «Морского вокзала» власти Северной столицы решили после того, как забрали его у прежнего оператора и передали в управление принадлежащему городу АО «Пассажирский порт «Морской фасад». Ревизия комплекса показала, что «по причине колоссального физического износа» тратить бюджетные средства на его развитие нецелесообразно.

Предполагалось, что инвестор поможет обновить вокзальную часть – залы ожидания, зоны таможенного досмотра и пограничного контроля, а также приобрести телетрап вместо авиационного трапа, который используется сейчас. Взамен бизнесу предлагали взять в управление коммерческие площади терминала, частично застроить прилегающий участок в 10 тыс. кв. м и парковку на площади Морской Славы перед ним. Весь проект оценивался в 6 млрд рублей, реализовать его планировалось в форме ГЧП. Летом 2019 года «Морской фасад» сообщал, что ведет переговоры с рядом интересантов, среди которых девелоперские компании, специализирующиеся на жилищном строительстве и коммерческой недвижимости.

Но, по информации «Фонтанки», обсуждение условий с потенциальными инвесторами зашло в тупик. Объем вложений в реновацию «средней руки» все равно ушел за 1 млрд рублей, в «идеальном варианте» – 1,5 млрд рублей, что по-прежнему не ложится в экономику инвесторов. По расчетам, срок окупаемости улетел за 40 – 50 лет. По словам одного из собеседников «Фонтанки», руководство «Морского фасада» уже провело ряд совещаний с вице-губернатором Эдуардом Батановым, который незадолго до этого возглавил совет директоров порта. По итогам было решено провести ревизию бизнес-модели с учетом мнения бизнеса и экономических реалий. 


Среди тех, кто проявлял интерес к инвестициям в обновление «Морского вокзала», были, в частности, японский концерн Mitsui, а также группа компаний «Севкабель», рассказали «Фонтанке» два источника, близких к переговорам.

Японская компания, которая взяла курс на диверсификацию инвестиционного портфеля, обсуждала участие не только в реконструкции «Морского вокзала», но и в других морских проектах Смольного — в частности, создании судоходной компании. Ранее дочка Mitsui и корейской SKC заявила о планах построить в Петербурге завод по производству полиспиртов для автопрома.

ГК «Севкабель», которая владеет по соседству с «Морским вокзалом» общественным пространством «Порт Севкабель», рассматривает его расширение за счет территории терминала. В частности, планируется создание единой линии набережной, в самом здании  могут разместиться фуд-холлы, офисы, гостиница. Но, по словам собеседника издания, в идею плохо вписывается реконструкция порта: его сохранение делает вложения плохо окупаемыми, тем более что вскоре у него появится «конкурент»: с 2021 года принимать паромы можно будет и на самом «Морском фасаде». 

В Mitsui на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». Председатель совета директоров ГК «Севкабель» Александр Вознесенский отказался от комментариев.

Коммерческий директор «Морского фасада» Алексей Панфилов подтвердил «Фонтанке», что руководство порта встречалось с делегацией Mitsui. Но, по его словам, говорить о какой-то конкретике пока рано: японцы, ознакомившись с презентацией, ушли думать. «Морской фасад» «знает об интересе «Севкабеля», но переговоров с ним не проводил. Пока коммуникация ограничилась сдачей в аренду общественному пространству парковки «Морского вокзала», добавил топ-менеджер.

Алексей Панфилов также признал, что «Морской фасад» и Смольный в настоящий момент действительно «пересматривают условия» для инвесторов, но развивать мысль не стал. В комитете по инвестициям сообщили, что совместно «Морским фасадом» прорабатывают «различные варианты развития проекта». «До момента утверждения какого-либо из вариантов их комментирование преждевременно», – сказали в ведомстве. 

По данным «Фонтанки», городские власти пока не готовы облегчать бизнесу жизнь радикально. Сохранение причалов по-прежнему является непременным условиям входа в проект. Как пояснил источник, близкий к руководству «Морского фасада», его превращение в грузопассажирский порт, на которое будет потрачено 453 млн рублей, не является достаточно веским основанием, чтобы лишать этой функции «Морской вокзал». Во-первых, город хочет иметь запасную гавань, во-вторых, все же склоняется к тому, чтобы разделять круизный и паромный поток. «Состав пассажиров довольно разный, да и работать с грузами в этой части Васильевского острова проще», – сказал он. Наконец, такой шаг будет не совсем честным по отношению к прежнему оператору АО «Морской вокзал»: тот арендовал терминал с расчетом впоследствии застроить территорию жильем, а город разорвал с ним отношения именно потому, что он не занимался развитием порта.


Но, чтобы не оттолкнуть инвесторов, Смольный все же готов умерить аппетиты, а также предложить «есть слона по частям». В частности, затраты на портовую часть (оценивались в 400 – 500 млн рублей) могут быть снижены за счет того, что реконструкции подвергнутся не все пять причалов, а лишь один, который по факту и использует «Принцесса Анастасия». Вместо покупки нового телетрапа можно приобрести подержанный и так далее. 

Еще один вариант — растянуть проект во времени. Например, за полмиллиарда сделать терминалу «хороший капитальный ремонт», с которым он сможет проработать еще 10 – 15 лет, а тем временем начать осваивать под застройку территорию рядом с портом. Окупив эти вложения, можно будет приступать к более радикальному переустройству самого «Морского вокзала».

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Справка:

7-этажное здание терминала «Морского вокзала» на площади Морской Славы было построено в 1973—1983 годах по проекту архитекторов В. А. Сохина и Л. В. Калягина. Стены вокзала облицованы объемными панелями, имеющими форму парусов, на 78-метровом титановом шпиле изображен корабль. Общая площадь сооружения 20,8 тыс. кв. м. Сегодня на «Морском вокзале» обслуживается паром «Принцесса Анастасия» оператора Moby Spl. Верхние этажи терминала сдаются коммерческим арендаторам.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl City
      15.11.2019 16:26

      «Петербургская Недвижимость» предлагает мебель для новой квартиры от 500 рублей в день*

      Клиенты компании могут приобрести стильный и качественный комплект меблировки на удобных условиях: в рассрочку без первого взноса с платежом всего от 500 рублей в день*.
      Setl City
      15.11.2019 15:21

      ЖК «Чистое небо» наградили за лучшую строительную площадку

      Жилой комплекс «Чистое небо» от холдинга Setl Group получил диплом на национальном конкурсе «Строймастер-2019» в номинации «Лучшая строительная площадка». Победителей награждали 14 ноября на торжественной церемонии во Дворце Труда.
      ПСК
      15.11.2019 14:45

      ГК «ПСК» пополнила список наград

      ГК «ПСК» ежегодно получает признание достижений на рынке недвижимости. Объекты компании выходят в финалы престижных российских премий, им присуждаются высшие награды, а новые проекты отражаются в исследованиях рынка, как крупные и значимые. Но кроме этого, компетенции и деятельность ПСК отмечаются профессиональными сообществами, деловыми изданиями и крупными финансовыми организациями.
      ПАО МКБ
      15.11.2019 14:27

      МКБ успешно закрыл ряд сделок на рынке капитала

      С целью улучшения структуры и качества капитала Московский кредитный банк (МКБ) осуществил ряд последовательных сделок на финансовом рынке.
      ГК «Полис Групп»
      15.11.2019 13:27

      ЖК «Полис на Неве» - лучшая стройплощадка в Петербурге

      Жилой комплекс «Полис на Неве» на Октябрьской набережной от ГК «Полис Групп» получил диплом первой степени в конкурсе «Лучшая стройплощадка - 2019».
      ПАО «Группа ЛСР»
      15.11.2019 13:20

      Российский экспортный центр проведет семинар в банке «Санкт-Петерург»

      6 декабря 2019 года в офисе банка «Санкт-Петербургу» пройдет семинар Российского экспортного центра (РЭС). Эта встреча станет первым шагом в реализации подписанного Соглашения между банком «Санкт-Петербург» и РЭЦ.
      ГК «Лидер Групп»
      15.11.2019 13:08

      «Гавань Капитанов» получила проектное финансирование

      Новый жилой квартал «Гавань Капитанов», возводимый компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова, продолжит строиться с привлечением проектного финансирования Сбербанка.
      15.11.2019 12:25

      «Алмаз – Антей» представит в Дубае более двадцати моделей продукции военного назначения

      «Алмаз – Антей» примет участие в Международной авиационно-космической выставке «Дубай Аэрошоу-2019». Мероприятие пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 21 ноября.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      14.11.2019 18:00

      Что можно успеть до Нового года?

      Совсем скоро наступит главная ночь в году и многие задумаются, что успели сделать из запланированного, какие события запомнились, чем год войдёт в историю вашей семьи.
      ГК «Лидер Групп»
      14.11.2019 16:18

      Для клиентов ГК «Лидер Групп» снижены ставки по ипотеке от банка-партнера

      Теперь процентная ставка по совместной субсидированной программе компании «Лидер Групп» и Сбербанка начинается от 7,1% годовых и сохраняется на весь период кредитования.
      RBI
      14.11.2019 15:50

      Группа RBI победила в пяти номинациях рейтинга строительных компаний 2019 года

      Газета «Деловой Петербург» вручила награды победителям рейтинга строительных компаний 2019 года. Группа RBI признана лучшей сразу в пяти номинациях, включая «Девелопер года» – персональную номинацию, победителем которой вновь стал президент Группы RBI Эдуард Тиктинский.
      Группа «Эталон»
      14.11.2019 15:03

      Проекты Группы «Эталон» получили аккредитацию от банка-партнера по программе «Военная ипотека»

      АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал по программе «Военная ипотека» жилые комплексы «Галактика.Премиум», «Охта Хаус» и корпус 4.7 квартала «Галактика», которые Группа «Эталон» возводит в Санкт-Петербурге.