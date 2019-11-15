РАН просит Минобрнауки отменить приказ об ограничении контактов с иностранными учеными

На заседании Российской академии наук 15 ноября, на котором выбирали новых академиков, принят текст обращения к профильному министерству, которое ограничивает общение российских Ломоносовых с зарубежными Эйнштейнами.

Так, общее собрание единогласно просит Минобрнауки отменить приказ, который усложняет общение с коллегами из других стран. Например, ученых обязали уведомлять министерство о планируемых встречах с зарубежными коллегами, по итогам составлять отчеты с кратким описанием разговора, приложив к ним сканы паспортов участников. Также ученые не должны встречаться с иностранцами поодиночке — только вдвоем.

Минюст, куда документ не поступал на регистрацию, заявил, что он не имеет реальной силы. Однако и в форме рекомендации приказ портил кровь ученым.

«Свободный обмен научными идеями является необходимым условием развития науки», — говорится в обращении, зачитанном на общем собрании РАН.





Также общее собрание РАН осудило обыски в Физическом институте имени Лебедева (ФИАН) и в доме директора этого института Николая Колачевского.

