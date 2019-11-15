Дорогой, но временный ремонт. Коммунальщики починили фонарь на Моховой с помощью смартфона

В Центральном районе Петербурга после жалобы на неисправное освещение на фасаде дома № 13 на Моховой улице коммунальщики восстановили работу, посветив фонариком на мобильном. Фото для отчета получилось. Ход работ ЖКС № 1 Центрального района запечатлела камера наблюдения, видеозапись с которой 15 ноября опубликовал паблик «В контакте» «Жители МО "Литейный округ"».

Камеры зафиксировали, как двое мужчин утром 13 ноября восстанавливают уличное освещение на фасаде дома № 16 на Моховой улице. На видео один из них «установил» на перегоревшую лампу фонаря смартфон с включенным «фонариком», второй запечатлел проделанную работу на фото.

На неисправное освещение через заявку на портале «Наш Санкт-Петербург» 29 октября пожаловался некий Александр Б. Спустя две недели жилищное агентство Центрального района отчиталось, что лампу на фонаре заменили, приложив в качестве доказательства акт и фото горящего фонаря. Если приглядеться, на фото виден смартфон, который обеспечил временное освещение. Работы выполняло ЖКС № 1 Центрального района. На следующий день петербуржец направил аналогичную жалобу, которая пока находится на рассмотрении.





Директор ГКУ ЖА Центрального района Владимир Костыленко прокомментировал, что не владеет информацией, как именно выполнены работы на этом адресе, по пообещал «разобраться». В свою очередь, в ЖКС корреспонденту сообщили, что информацию «никак прокомментировать не могут», но «разберутся и накажут».

В Жилищном комитете сообщили, что обстоятельства починки фонаря стали предметом проверки. «По итогам проверки, в случае выявления нарушений со стороны ЖКС № 1 Центрального района, администрации Центрального района будет указано на необходимость принятия мер дисциплинарного характера в отношении виновных лиц и их руководителей», – добавили в профильном комитете.