Происшествия
«У большинства вызывает агрессию». Адвокат Соколова объяснил, почему доцента привезли на Мойку в бронежилете и каске
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Следствие не просто так приняло усиленные меры по защите доцента Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. После завершения следственного эксперимента на Мойке с журналистами коротко пообщался адвокат Александр Почуев и намекнул, что его клиенту угрожала реальная опасность.
«Дело резонансное. Возможно, у каких-то людей, даже не у каких-то, а у большинства вызывает агрессию. И возможно, у неадекватных, незаконопослушных граждан возникнет желание свести с ним счёты прямо здесь и сейчас», – сказал он днем 15 ноября.
Впрочем, к тому моменту доцента уже погрузили в конвойную машину и увезли в Кресты.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что в ходе следственного эксперимента из своего дома историка вывели на улицу: сначала он рассказал о происходившем в квартире, потом поведал, как избавлялся от улик в реке. При этом на ученом были каска и бронежилет.
По словам адвоката, в камере СИЗО Соколов соседствует с рецидивистом, но неагрессивным, содержание почти «санаторное», работает телевизор.
«Все, что вы сейчас показываете, будет транслироваться в его камере», – как будто бы предупредил юрист.
Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».