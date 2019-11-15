«У большинства вызывает агрессию». Адвокат Соколова объяснил, почему доцента привезли на Мойку в бронежилете и каске

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Следствие не просто так приняло усиленные меры по защите доцента Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. После завершения следственного эксперимента на Мойке с журналистами коротко пообщался адвокат Александр Почуев и намекнул, что его клиенту угрожала реальная опасность.

«Дело резонансное. Возможно, у каких-то людей, даже не у каких-то, а у большинства вызывает агрессию. И возможно, у неадекватных, незаконопослушных граждан возникнет желание свести с ним счёты прямо здесь и сейчас», – сказал он днем 15 ноября.

Впрочем, к тому моменту доцента уже погрузили в конвойную машину и увезли в Кресты.

Александр Почуев, адвокат Олега Соколова / автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»





Ранее «Фонтанка» сообщала, что в ходе следственного эксперимента из своего дома историка вывели на улицу: сначала он рассказал о происходившем в квартире, потом поведал, как избавлялся от улик в реке. При этом на ученом были каска и бронежилет.

По словам адвоката, в камере СИЗО Соколов соседствует с рецидивистом, но неагрессивным, содержание почти «санаторное», работает телевизор.

«Все, что вы сейчас показываете, будет транслироваться в его камере», – как будто бы предупредил юрист.