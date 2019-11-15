Легковушка скинула автоцистерну в 20-метровый обрыв. ДТП попало на видео

В результате столкновения легкового «Опеля» и автомобиля-цистерны погиб водитель большегруза, а его оппонент не пострадал. Впечатляющее ДТП в Словении зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщает 15 ноября канал «Звезда», на трассе около Любляны 13 ноября водитель легковой машины потерял контроль над управлением перед резким поворотом и на большой скорости врезался в грузовик. Тот отлетел в сторону ограждения, перевернулся и упал с путепровода вниз с 20-метровой высоты. 53-летний водитель погиб.

Водитель «Опеля Корсы», по данным Klip.si, не пострадал. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.





В цистерне не было опасных веществ, поэтому ущерба экологии не нанесено. Повреждено дорожное ограждение.