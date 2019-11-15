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Финансы
Публикуется на правах рекламы
15.11.2019 14:27
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МКБ успешно закрыл ряд сделок на рынке капитала

МКБ успешно закрыл ряд сделок на рынке капитала

ПАО МКБ

С целью улучшения структуры и качества капитала Московский кредитный банк (МКБ) осуществил ряд последовательных сделок на финансовом рынке.

6 ноября 2019 г. МКБ успешно завершил сделку по привлечению капитала в размере 14,7 млрд руб., разместив свои акции посредством открытой подписки (SPO). На привлеченные средства банк выкупил часть собственных еврооблигаций на общую сумму 150 млн долларов США с целью их последующего погашения. 

В рамках SPO МКБ разместил 2 млрд 750 млн акций по цене 5,35 руб. за акцию; дисконт к цене закрытия торговой сессии 5 ноября 2019 г. (5,565 руб.) составил 3,9%. 56,07% общего объема предложенных акций были приобретены ключевым акционером банка ООО «Концерн «РОССИУМ». Остальной объем выкупили российские и иностранные институциональные и частные инвесторы.

Одновременно с SPO банк выкупил субординированные еврооблигации со сроком погашения в 2027 г. и купоном 7,5% (CBOM-27) на сумму 100 млн долларов США и бессрочные облигации с купоном 8,875% (CBOM-perp) на сумму 50 млн долларов США.

14 ноября 2019 г. МКБ досрочно погасил часть выкупленных еврооблигаций. По итогам частичного погашения еврооблигаций в обращении остаются еврооблигации CBOM’27 на сумму 440 млн долларов США и бессрочные еврооблигации на сумму 540 млн долларов США. 

Замещение части субординированных займов акционерным капиталом позволит МКБ снизить стоимость капитала, сократив процентные расходы банка, и существенно увеличить регуляторные нормативы достаточности капитала для дальнейшего роста бизнеса.

МКБ ожидает, что прибыль от погашения выкупленных еврооблигаций составит примерно 28 млн долларов США (без учета экономии на купонных выплатах по погашенной части бумаг), и будет отражена в отчётности за 4-ый квартал 2019 г.

«Сделки по оптимизации капитала (прежде всего, SPO) прошли весьма успешно, в том числе благодаря многолетней работе банка на рынках капитала. Удалось качественно улучшить структуру капитала для дальнейшего роста, при этом созданный запас капитала позволит нам уверенно идти к поставленным целям. Кроме того, по итогам roadshow в Лондоне, Нью-Йорке, Таллине, Стокгольме, Париже и Франкфурте мы существенно расширили географию и улучшили диверсификацию нашей инвесторской базы», – сообщил председатель правления МКБ Владимир Чубарь по итогам сделки.

Наименование эмитента – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). Источник информации, подлежащей раскрытию https://mkb.ru/investor/emitent-news

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г.

 

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