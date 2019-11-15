Среднеохтинский до декабря ограничит ремонт путей, а Ветеранов на пару дней – водопровод

В субботу, 16 ноября, в Петербурге вступят в силу ограничения движения из-за ремонта трамвайных путей и работ по прокладке газопровода и водопровода. А с понедельника, 18 ноября, газовщики потеснят водителей на улице Одоевского.

Как сообщает 15 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, АО «Стройинвест» начинает ремонтировать трамвайные пути на Среднеохтинском проспекте. В связи с этим будет ограничено движение транспорта на участках магистрали:

с 16 по 17 ноября – от Крюковой улицы до шоссе Революции;

с 18 по 23 ноября – от Синявинской улицы до Краснодонской улицы;

с 24 ноября по 3 декабря – от Краснодонской улицы до Большой Пороховской улицы.

С 16 по 17 ноября ограничат движение по проспекту Ветеранов у дома 56 от улицы Козлова до улицы Лёни Голикова. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет прокладывать там водопровод.

Также с 16 по 17 ноября ООО «ПетербургГаз» ограничит движение на перекрёстке улицы Салова и Волковского проспекта в связи с работами по прокладке газопровода.





А с 18 ноября по 2 декабря для прокладки газопровода закроют проезд по улице Одоевского от Уральской улицы до Сазоновской улицы. Объезд предусмотрен по Уральской и Железнодорожной улицам. Работы ведет ООО «ТеплоГазСтрой».