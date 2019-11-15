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Происшествия
15.11.2019 14:23
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Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию. Но он может вернуться в Москву за новыми обвинениями

Экс-полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко отправили в колонию для  бывших сотрудников силовых структур.

«Сегодня утром его забрали из камеры и повезли в колонию», – цитирует 15 ноября заявление адвоката Александра Горбатенко РИА Новости. 

По словам Горбатенко, экс-полковник МВД будет отбывать наказание в одной из колоний для бывших сотрудников силовых структур, однако адвокат не уточнил, в какой именно.

При этом «Открытым медиа» стало известно, что Захарченко по прибытии в колонию якобы могут почти сразу же отправить обратно для предъявления новых обвинений. 

В частности, речь идет о получении крупной взятки от бывшего совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова. Осенью 2018 года он был арестован в Сочи. Кроме того, возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности руководившими банком «Новое время» Ольгой Бодровой и Валерием Раздородным, которые якобы могли отмывать деньги «1520».


Справка:

В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы обратил в государственную собственность свыше 8,5 млрд руб., которые изъяли при обысках у Захарченко и его близких в сентябре 2016 года. Также у экс-полковника изъяли слиток золота, 11 квартир в центре Москвы, 16 машино-мест и четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne). Иск к Захарченко и его семье в октябре 2017 года подала Генпрокуратура, стоимость принадлежащего им имущества оценивалась более чем в 9 млрд руб. В июле прошлого года эти деньги были перечислены на счет казначейства.

В октябре Дмитрию Захарченко назначили наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Он также лишен государственных наград и звания полковника полиции.

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