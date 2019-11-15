Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию. Но он может вернуться в Москву за новыми обвинениями

Экс-полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко отправили в колонию для бывших сотрудников силовых структур.

«Сегодня утром его забрали из камеры и повезли в колонию», – цитирует 15 ноября заявление адвоката Александра Горбатенко РИА Новости.

По словам Горбатенко, экс-полковник МВД будет отбывать наказание в одной из колоний для бывших сотрудников силовых структур, однако адвокат не уточнил, в какой именно.

При этом «Открытым медиа» стало известно, что Захарченко по прибытии в колонию якобы могут почти сразу же отправить обратно для предъявления новых обвинений.

В частности, речь идет о получении крупной взятки от бывшего совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова. Осенью 2018 года он был арестован в Сочи. Кроме того, возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности руководившими банком «Новое время» Ольгой Бодровой и Валерием Раздородным, которые якобы могли отмывать деньги «1520».



