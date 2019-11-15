В Петербурге задержали подозреваемого во взяточничестве областным лесникам. Его работодатель — то ли Ротенберг, то ли «дочка» «Газпрома»

Руководитель проекта компании АО «Краснодаргазстрой» задержан в Петербурге по подозрению в даче взятки в пять миллионов рублей. Следствие считает, что он платил за незаконную вырубку.

О задержании Сергея Васильченко 15 ноября сообщает 47News, фактически в руки полиции он попал накануне, 14 числа, а дело о взятке в особо крупном размере в его отношении было возбуждено еще на день раньше.

Васильченко подозревают в том, что с октября 2018-го по февраль нынешнего года он через посредников передал главному лесничему киришского лесничества Алексею Мартюкову и руководителю киришского филиала «Ленобллеса» Абдуле Муртазалиеву 5 млн рублей. За эти деньги они должны были не заметить вырубку почти двух километров леса.

«Краснодаргазстрой», полагает 47News, участвует в строительстве «Северного потока — 2». Компания на 51% принадлежит подрядчику «Газпрома» — ООО «Стройгазмонтаж». Эта организация, по данным СПАРК, все еще числится за Аркадием Ротенбергом, однако в СМИ сообщалось, что миллиардер закрыл сделку по продаже этой компании структуре «Газпрома» – «Газстройпрому» – за 75 млрд рублей.

Лесничие находятся под домашним арестом с 25 октября.



